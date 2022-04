Deutsche Welle - Daily Mail: Ρωσία: Νεκρός o πρώην αντιπρόεδρος της Gazprombank

O πρώην αντιπρόεδρος της Gazprombank βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα του στη Μόσχα έχοντας στο χέρι του ένα περίστροφο ενώ δίπλα του κείτονταν νεκρές η σύζυγός του και η μία κόρη του.

Όπως αναφέρει η ρωσική έκδοση της Deutsche Welle που επικαλείται το TASS, ο 51χρονος Βλάντισλαβ Αβάγιεφ, είχε τραύματα πυροβολισμών και σύμφωνα με τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της έρευνας, σκότωσε πρώτα την γυναίκα του και την κόρη του και μετά αυτοκτόνησε. Η αστυνομία έφτασε στο διαμέρισμα αφού ειδοποιήθηκε από συγγενείς που δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με την οικογένεια.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της Deutsche Welle, η πόρτα ήταν κλειδωμένη από μέσα, η έρευνα δεν εντόπισε ίχνη διάρρηξης και παρουσίας άλλων ατόμων στο σπίτι, επομένως, τείνει να πιστεύει ότι η αιτία της δολοφονίας ήταν μια ενδοοικογενειακή διένεξη.

Η Daily Mail σε δικό της ρεπορτάζ αναφέρει ότι τον 51χρονο, την 47χρονη έγκυο σύζυγο του, Γελένα και την 13χρονη κόρη του Μαρία, βρήκε νεκρούς η 26χρονη κόρη, Αναστασία.

Επισημαίνεται από την βρετανική εφημερίδα ότι ο Αβάγιεφ είχε φύγει από την ιδιωτική τράπεζα Gazprombank, η οποία παίζει κομβικό ρόλο στο σχέδιο του Βλαντιμίρ Πούτιν για την μετατροπή των χρημάτων με το οποίο αγοράζουν οι ξένοι φυσικό αέριο σε ρούβλια, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αν είχε διακόψει κάθε σχέση.

O Αβάγιεφ φέρεται να δούλευε στο παρελθόν στο Γραφείο του Προέδρου και στην Δούμα.

In #Moscow, former vice-president of "Gazprombank" Vladislav Avaev shot dead his wife and 13-year-old daughter, after which he committed suicide.



Previously, Avaev worked in the Office of the President and in the State Duma. pic.twitter.com/LUu3fSMszD