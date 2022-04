Ρωσία: Καταδίκη δημοσιογράφων φοιτητικού περιοδικού που καλούσαν σε διαμαρτυρίες

Δικαστήριο της Μόσχας επέβαλε σήμερα σε τέσσερις δημοσιογράφους φοιτητικού περιοδικού της Μόσχας διετείς ποινές σωφρονιστικής εργασίας επειδή προέτρεπαν ανήλικους να συμμετάσχουν σε διαμαρτυρίες κατά του Κρεμλίνου, μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

To ανεξάρτητο περιοδικό DOXA ιδρύθηκε από φοιτητές και απόφοιτους πανεπιστημίων στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών της Μόσχας το 2017, καλύπτοντας θέματα φοιτητικής ζωής, ανώτατης εκπαίδευσης, πολιτικής και επιστήμης.

Η αστυνομία συνέλαβε τους τέσσερις δημοσιογράφους τον Απρίλιο του 2021, μετά από έφοδο στα γραφεία της σύνταξης του περιοδικού.

Η έφοδος συνέπεσε με την καταστολή των συμμάχων του επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, η σύλληψη και φυλάκιση του οποίου στις αρχές του 2021 προκάλεσε αρκετές διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο, τις οποίες η αστυνομία χαρακτήρισε παράνομες και διέλυσε με τη χρήση βίας.

Το περιοδικό DOXA τότε είχε ανακοινώσει ότι οι δημοσιογράφοι συνελήφθησαν για ένα βιντεοκλίπ στο οποίο το περιοδικό υποστήριζε ότι είναι παράνομο να αποβάλλονται από το πανεπιστήμιο φοιτητές επειδή συμμετέχουν σε διαδηλώσεις υπέρ του Ναβάλνι.

⚡️The #Dorogomilovsky court will soon announce the #Verdict in the case of the #DOXA #magazine.

The #prosecution asks for 2 years of corrective #labor for #journalists in the case of involving #Minors in #protests. pic.twitter.com/WQzjSGTA7T