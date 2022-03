Ρωσία: Καταδικάστηκε σε 9 χρόνια επιπλέον φυλάκιση ο Ναβάλνι

Ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε την Τρίτη τον φυλακισμένο κριτικό του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι σε εννέα χρόνια φυλάκιση με την κατηγορία της απάτης, σε μια απόφαση που θα κρατήσει τον πιο εξέχοντα αντίπαλο του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν εκτός ενεργού πολιτικής για τα επόμενα χρόνια.

Ο Ναβάλνι, ο οποίος επίσης κρίθηκε ένοχος για περιφρόνηση του δικαστηρίου, εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών σε στρατόπεδο φυλακών ανατολικά της Μόσχας για παραβιάσεις της αποφυλάκισης που σχετίζονται με κατηγορίες που όπως σημειώνει ο ίδιος κατασκευάστηκαν για να ανατρέψουν τις πολιτικές του φιλοδοξίες

Ο Ναβάλνι, στον οποίο το δικαστήριο επέβαλε επίσης πρόστιμο 1,2 εκατομμυρίων ρούβλια (11.535 δολάρια), απέρριψε την τελευταία ποινική υπόθεση εναντίον του ως πολιτικά υποκινούμενη και δήλωσε αθώος.

9 years. Well, as the characters of my favorite TV series “The Wire” used to say: “You only do two days. That's the day you go in and the day you come out"

I even had a T-shirt with this slogan, but the prison authorities confiscated it, considering the print extremist.