Έκθεση αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών: «Ρωσία και Ιράν παρενέβησαν ενεργά στις εκλογές των ΗΠΑ» 

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενέκρινε μια σειρά επιχειρήσεων με σκοπό να βλάψει την προεδρική εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν και να υποστηρίξει την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Today #ODNI released the declassified Intelligence Community assessment of foreign threats to the 2020 U.S. federal elections, view the full report here: https://t.co/XALE8fJQib pic.twitter.com/ujLaIyENBT