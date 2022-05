Ρωσία: «Fast track» χορήγηση υπηκοότητας στους κατοίκους των κατεχόμενων εδαφών της Ουκρανίας

Ο Ρώσος πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα που απλοποιεί τη διαδικασία χορήγησης ρωσικής υπηκοότητας σε κατοίκους των ρωσοκρατούμενων περιοχών στη Χερσώνα και στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας.



Το διάταγμα, όπως αναφέρει ο Guardian, επεκτείνει ένα πρόγραμμα που είναι σε ισχύ από το 2019 για τους κατοίκους περιοχών που ελέγχονται από φιλορώσους αυτονομιστές στις περιοχές Ντόνετσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας για να αποκτήσουν ρωσική υπηκοότητα και διαβατήρια.



Οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να έχουν ζήσει στη Ρωσία, δεν χρειάζεται να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία επαρκών κεφαλαίων ή να περάσουν ένα τεστ ρωσικής γλώσσας.



Η νότια περιοχή της Χερσώνας βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο των ρωσικών στρατευμάτων, ενώ η νοτιοανατολική περιοχή της Ζαπορίζια ελέγχεται εν μέρει από τη Μόσχα. Η Μόσχα είπε ότι και οι δύο περιοχές θα μπορούσαν να γίνουν μέρος της Ρωσίας.



Η Ουκρανή βουλευτής Ιβάνα – Κλίμπους - Τσιτσάντζε είπε ότι το διάταγμα «μετατρέπει την κατοχή σε προσάρτηση» και κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι «πρώτα καταστρέφουν και μετά κλέβουν τα εδάφη και τον λαό μας».

#Russia simplifies procedure 4obtaining its citizenship on occupied #Ukrainian lands. It turns occupation into annexation, 1st destroying, then stealing our territories &people. #RU must Bdefeated, otherwise the 🌎 will return 2Dark Ages, where tyrants ruled the fate of millions. pic.twitter.com/MMLiEZFpwu