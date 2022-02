Ρωσία: Επιστρέφουν στη βάση τους κάποια ρωσικά στρατεύματα κοντά στην Ουκρανία

Κάποια ρωσικά στρατεύματα που είχαν αναπτυχθεί κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στους στρατώνες τους, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, την ώρα που η Δύση ανησυχεί ότι επίκειται μια ρωσική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Ουκρανίας.

“Οι μονάδες της νότιας και δυτικής στρατιωτικής περιοχής, αφού ολοκλήρωσαν τα γυμνάσιά τους, έχουν ήδη αρχίσει (…) να επιστρέφουν στους στρατώνες τους”, δήλωσε ο Ιγκόρ Κονατσένκοφ, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

Την είδηση μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP με ανάρτησή του στο twitter:

#BREAKING Some Russian forces near Ukraine returning to bases: ministry pic.twitter.com/pgj9J3flRf