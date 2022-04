Ρωσία: Εντολή να καθαρίσουν τη Μαριούπολη από πτώματα και ερείπια για τη φιέστα της 9ης Μαΐου

Ουκρανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε πως οι Ρώσοι καθαρίζουν τη Μαριούπολη από πτώματα και ερείπια για να πραγματοποιηθεί η παρέλαση στην «Ημέρα της Νίκης» στην 9η Μαΐου.

Ο ρωσικός στρατός καθαρίζει πτώματα και σχεδιάζει παρέλαση για την «Ημέρα της Νίκης» στην πολιορκημένη ουκρανική πόλη της Μαριούπολης για να γιορτάσει την κατάληψη της, είπε στο Telegram ο Πέτρο Αντριουσένκο, σύμβουλος του δημάρχου της πόλης.

«Κρίνοντας από το σύνολο των δεδομένων, οι κατακτητές σχεδιάζουν να διοργανώσουν μια "γιορτή νίκης" στη Μαριούπολη σε περίπτωση που η "ειδική τους επιχείρηση" είναι επιτυχής», είπε ο Aντριουσένκο.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Newsweek, ο Κονσταντίν Ιβασένκο, ο οποίος διευθύνει τις ρωσικές δυνάμεις στη Μαριούπολη, έλαβε εντολή «να καθαρίσει ένα μέρος της κεντρικής συνοικίας της πόλης από ερείπια και πτώματα για να διασφαλίσει ότι θα πραγματοποιηθεί παρέλαση στις 9 Μαΐου».



«Τα καλά νέα είναι ότι δεν υπάρχουν οχήματα ή άνθρωποι στην πόλη για να πραγματοποιήσουν τέτοιες εκδηλώσεις», σχολίασε ο Αντριουσένκο.



Η παρέλαση θα συμπέσει με την «Ημέρα της Νίκης», τη μεγαλύτερη δημόσια αργία της Ρωσίας που εορτάζεται στις 9 Μαΐου κάθε χρόνο για να γιορτάσει τον θρίαμβο επί της Ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.



Εκείνη τη μέρα πραγματοποιείται και παρέλαση των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας, η οποία λαμβάνει χώρα στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας.

«Οι Ρώσοι έβαλαν έναν ηγέτη – μαριονέτα σε μέρη της Μαριούπολης που είναι υπό τον έλεγχό τους λέει ο βοηθός του δημάρχου, Πέτρο Αντριουσένκο. Λέει πως είπαν στον αξιωματούχο «να καθαρίσουν ένα μέρος του κέντρου της πόλης από ερείπια και πτώματα για να διασφαλίσουν πως μπορεί να γίνει η παρέλαση στις 9 Μαΐου» αναφέρει το tweet του Βρετανού ανταποκριτή του BBC, Τομ Μπέιτμαν.

Russian troops appointed a puppet leader in parts of #Mariupol under their control says mayor’s aide Petro Andryushchenko. Says they’ve told the official “to clear a part of the city's central district of rubble and dead bodies to ensure that a parade can be held on 9 May".