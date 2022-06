Ρωσία: Ένταλμα σύλληψης για τον δημοσιογράφο Αντρέι Σαλντάτοφ

Ένταλμα σύλληψης για το δημοσιογράφο που ασχολείται με την ερευνητική δημοσιογραφία και ειδικά με την δραστηριότητα των μυστικών υπηρεσιών και διευθυντή του ιστότοπου agentura.ru Αντρεί Σαλντάτοφ εξέδωσε το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών.

«Η Δευτέρα ξεκίνησε ευχάριστα. Όλοι μου οι τραπεζικοί λογαριασμοί δεσμεύθηκαν, ενώ ανακάλυψα το όνομα μου στην βάση δεδομένων για αυτούς που έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το υπουργείο Εσωτερικών. Η δίωξη ασκήθηκε στις 17 Μαρτίου , και την υπόθεση έχει αναλάβει πιθανά Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας..» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ιστότοπου agentura.ru, που αναρτήθηκε στο Telegram.

