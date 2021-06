Ρωσία: Εννέα νεκροί από συντριβή δικινητήριου αεροσκάφους στη Σιβηρία

Το θάνατο εννιά ατόμων, αλλά και των τραυματισμών επιβατών από μοιραία πτώση δικινητήριου αεροσκάφους στο Ομπλάστ του Κεμέροβο της νοτιοδυτικής Σιβηρίας στη Ρωσία, εξαιτίας μηχανικής βλάβης μεταδίδουν τα ξένα ειδησεογραφικά μέσα.

Στο αεροσκάφος, σύμφωνα με το RT επέβαιναν 19 άτομα – ανάμεσά τους και 17 αλεξιπτωτιστές - όταν παρουσίασε μηχανική βλάβη το Let L-410 λίγο μετά την απογείωση με τους πιλότους να επιχειρούν αναγκαστική προσγείωση. Το αεροσκάφος, ωστόσο, χτύπησε στο έδαφος με το ένα πτερύγιο και ανετράπη, δήλωσαν οι αρμόδιες αρχές στο TASS.

Several people were killed and 13 injured after a twin-engine Let L-410 aircraft with 20 reportedly on board crash-landed in Russia’s Kemerovo Region



