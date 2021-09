Ρωσία: Έκρηξη φυσικού αερίου σε 9όροφο κτήριο - Δύο νεκροί τουλάχιστον

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες από έκρηξη σε εγκατάσταση φυσικού αερίου που σημειώθηκε σε εννιαόροφο κτίριο κατοικιών στην πόλη Νογκίνσκ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ifax επικαλούμενο τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών.



«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν και δύο σκοτώθηκαν, ένας άνδρας και μια γυναίκα», μετέδωσε το Interfax επικαλούμενο την περιφερειακή αξιωματούχο Άννα Τερτίτσναγια.

Αποτέλεσμα της έκρηξης ήταν η κατάρρευση του δεύτερου και του τρίτου ορόφου. Δύο από τους τραυματίες είναι παιδιά και όλοι οι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο του Νογκίνσκ. Από την έκρηξη υπέστησαν ζημιές 24 διαμερίσματα του κτιρίου.

Emerging: Injuries reported after partial building collapse from possible gas explosion in Noginsk area of Moscow https://t.co/4IjegKsJGg

At least three people injured after gas explosion causes partial collapse of residential building in Noginsk area of Moscow, local media reports pic.twitter.com/8tZDAhgXuh