Ρωσία: Διαδηλώτρια με αντιπολεμικό πλακάτ εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση - Βίντεο

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες από το Channel One της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης όταν μια διαδηλώτρια που κρατούσε πλακάτ που έγραφε μεταξύ άλλων «Όχι πόλεμος, σταματήστε τον πόλεμο» διέκοψε στον αέρα το ειδησεογραφικό πρόγραμμα

Την ώρα που η παρουσιάστρια εκφωνούσε το δελτίο ειδήσεων η νεαρή γυναίκα βρέθηκε πίσω της και σήκωσε το χάρτινο πανό που έγραφε επίσης: «Μην πιστεύετε την προπαγάνδα, εδώ σας λένε ψέματα, Ρώσοι ενάντια στον πόλεμο».

Μόλις έγινε αντιληπτή, το πρόγραμμα διακόπηκε. Η διαδηλώτρια, το όνομα της οποίας δεν έχει γίνει γνωστό, φέρεται να εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό.

During a #Russian propaganda live broadcast, a girl with an anti-war banner ran into the studio pic.twitter.com/UMmgSjGlLJ