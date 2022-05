Ρωσία: Χάκερς μετέδιδαν αντιπολεμικά μηνύματα στις τηλεοράσεις την ώρα της ομιλίας του Πούτιν

Οι Ρώσοι κάτοχοι smart TV που συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν την Παρέλαση της Νίκης σήμερα αντιμετώπισαν ένα αντιπολεμικό μήνυμα που στρεφόταν κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν, επειδή είχε «το αίμα χιλιάδων Ουκρανών» στα χέρια του.

Αντί να βλέπουν το πρόγραμμα της ρωσικής διαδικτυακής τηλεόρασης, κάθε πρόγραμμα είχε αλλάξει σε ένα μήνυμα που έγραφε: «Στα χέρια σας είναι το αίμα χιλιάδων Ουκρανών και των εκατοντάδων δολοφονημένων παιδιών τους. Η τηλεόραση και οι αρχές λένε ψέματα. Όχι στον πόλεμο».

This morning the online Russian TV schedule page was hacked



The name of every programme was changed to "On your hands is the blood of thousands of Ukrainians and their hundreds of murdered children. TV and the authorities are lying. No to war" pic.twitter.com/P2uCNz8cqa