Ρωσία: Αυτοκτόνησε ο πρόεδρος της Lukoil

Ο Ραβίλ Μαγκάνοφ, πρόεδρος της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής πετρελαίου, της Lukoil, σκοτώθηκε σήμερα αφού έπεσε από το παράθυρο νοσοκομείου στη Μόσχα.

Την είδηση μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο πηγή που δεν κατονομάζει που προσθέτει ότι και κάποια ρωσικά μέσα αναφέρθηκαν στον θάνατο του 67χρονου Μαγκάνοφ.

Ο θάνατος του Μαγκάνοφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Ria, επιβεβαιώθηκε και επισήμως και επισημαίνεται ότι οι Αρχές έχουν σπεύσει στο νοσοκομείο για να ερευνήσουν τις συνθήκες της πτώσης του.

Κάποια άλλα ρωσικά μέσα αναφέρουν ότι ο άνδρας έπεσε από το παράθυρο του έκτου ορόφου του νοσοκομείου.

Ο Μαγκάνοφ, είχε γεννηθεί το 1954 στο Αλμετιεφσκ του Ταταρστάν. Μετά την αποφοίτηση του το 1977 από το Ινστιτούτο της Βιομηχανίας Πετροχημικών και Αερίου της Μόσχας άρχισε να εργάζεται για την Langepasneftegaz και το 1993 έκανε μεταγραφή στην Lukoil όπου έγινε αντιπρόεδρος. Από το 2020 αναβαθμίστηκε σε πρόεδρος.

Ο αδερφός του Ναίλ είναι επικεφαλής της ρωσικής εταιρίας παραγωγής πετρελαίου, Tatneft.

Ο Μαγκάνοφ ήταν στενός συνεργάτης ενός εκ των ιδρυτών της Lukoil, Βαγκίτ Αλεκπέροφ, πρώην υφυπουργού πετρελαίου της Σοβιετικής Ένωσης, που παραιτήθηκε από την θέση του προέδρου τον Απρίλιο, μια εβδομάδα αφού η Βρετανία τού επέβαλε απαγόρευση ταξιδιών και πάγωμα των περιουσιακών του στοιχείων.

Επτά Ρώσοι ολιγάρχες, αρκετοί εκ των οποίων δραστηριοποιούνταν στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, πέθαναν μες στο 2022 υπό μυστηριώδεις συνθήκες: Αν και επίσημα διερευνώνται ως αυτοκτονίες, δεν λείπουν οι εικασίες περί πιθανής εμπλοκής του Κρεμλίνου.

Το Μάιο, ο πρώην επικεφαλής της Lukoil, Αλεξαντερ Σουμπότιν, βρέθηκε νεκρός στα 43 του. Δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι πέθανε από καρδιακή προσβολή μετά την κατάποση του βοτάνου βαλεριάνα που του έδωσαν οι σαμάνοι, το οποίο είναι γνωστό ότι προκαλεί ανώμαλο καρδιακό ρυθμό σε ορισμένους ανθρώπους.

The series of mysterious deaths of Russian top managers continues:



This time, a former top manager of Lukoil was found dead. Billionaire Alexander Subbotin died after an "anti-hangover session with shamans" in Mytishchi, media reported. pic.twitter.com/yQ8ILbigY6