Ρωσία: Αρνήθηκαν να πολεμήσουν κατά της Ουκρανίας και δέχτηκαν διώξεις

Ρώσος δικηγόρος ανέλαβε την υπεράσπιση ομάδας εθνοφρουρών που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον πόλεμο στην Ουκρανία και διώχτηκαν από τις υπηρεσίες τους. «Πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να πάνε να πολεμήσουν», ανέφερε ο Μιχαήλ Μπένιας στους Financial Times, προσθέτοντας ότι περίπου 1.000 άτομα έχουν έρθει σε επαφή μαζί του, ενώ σε εξέλιξη είναι η πρώτη σχετική δικαστική υπόθεση.

Οι 12 εθνοφύλακες που απολύθηκαν, αφού αρνήθηκαν να πάνε στην Ουκρανία ήταν μέλη της Rosgvardia, στρατιωτικής δύναμης που ιδρύθηκε το 2016 για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την καταπολέμηση του εγκλήματος, σύμφωνα με τους FT.

Οι φρουροί είχαν αναπτυχθεί πριν την εισβολή στην κατεχόμενη Κριμαία για στρατιωτικές ασκήσεις, σύμφωνα με τον Πάβελ Τσίκοφ, επικεφαλής της «Αγοράς», ρωσικής οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Την επομένη της έναρξης του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου, έλαβαν εντολές να περάσουν στην Ουκρανία αλλά αρνήθηκαν, έγραψε ο Τσίκοφ στο Telegram.

Wow. Krasnodar lawyer Mikhail Benyash is representing 12 local National Guardsmen who refused orders to march into Ukraine. They were fired & now they’re challenging their dismissal in court. Benyash answers questions VERY carefully, knowing a wrong word could mean prison. pic.twitter.com/98F19dwC0k