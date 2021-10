Ρωσία: 16 νεκροί μετά από έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο χημικών

Συνολικά 16 άτομα σκοτώθηκαν σε εργοστάσιο χημικών στη Ρωσία στο οποίο για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους προκλήθηκε έκρηξη και τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το υπουργείο Έκτακτης Ανάγκης, σύμφωνα με το Reuters.

Εικόνες από τον ιστότοπο που δημοσίευσε το υπουργείο έδειξαν πυροσβέστες να στέκονται δίπλα σε ένα κτίριο από τούβλα που φαίνεται να είχε κατεδαφιστεί εν μέρει από την έκρηξη.

