Ρώμη: Κατέρρευσε μέρος ιστορικής μεταλλικής γέφυρας εξαιτίας πυρκαγιάς

Κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας στη Ρώμη κατέρρευσε μερικώς ιστορική μεταλλική γέφυρα έπειτα από πυρκαγιά. Η γέφυρα, που είναι γνωστή ως Πόντε ντι φέρο (Σιδερένια γέφυρα), βρίσκεται στην περιοχή Οστιένσε και είχε εγκαινιαστεί το 1864.

Η πυρκαγιά ξέσπασε πιθανότατα σε παράγκες που βρίσκονται στις όχθες του Τίβερη και επεκτάθηκε στη γέφυρα, από την οποία περνούσαν σωλήνες ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.

Οι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν άμεσα και χρειάστηκαν τέσσερις ώρες για την κατάσβεση της φωτιάς. Διαπιστώθηκε με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχουν τραυματίες, αλλά το Πόντε ντι φέρο υπέστη σοβαρές ζημιές και κεντρικό του τμήμα κατέρρευσε.

