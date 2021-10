Ρωμανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ με ψεύτικα συμπεράσματα και μίζερες καταγγελίες σπέρνει σύγχυση

Eurokinissi

«Παντού στον πλανήτη, η υγειονομική μάχη υπήρξε εθνική υπόθεση και σημείο διακομματικής σύγκλισης. Μόνο εδώ, δυστυχώς, έγινε και γίνεται αντικείμενο φτηνής αντιπολίτευσης, από ένα κόμμα που πήρε στις τελευταίες εθνικές εκλογές 32% και λέει συνεχώς όχι για κάθε κυβερνητική πρωτοβουλία.

Και μάλιστα με πράξεις που συχνά υπονόμευσαν τα μέτρα της Πολιτείας», γράφει σε ανάρτησή του στα social media ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός και προσθέτει: «Με αυθαίρετες συγκρίσεις, ψεύτικα συμπεράσματα και μίζερες καταγγελίες. Με ρητορική, που ακόμη δηλητηριάζει την κοινή γνώμη. Που σπέρνει σύγχυση. Και, τελικά, εμποδίζει την υπέρβαση της κρίσης».

Ο Ν.. Ρωμανός συμπλήρωσε τα εξής:

«1.Ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι έβαλε "πλάτη για τα εμβόλια". Ποια είναι η αλήθεια: Στην αρχή υποστήριζε πως δεν είχαν καν ανακαλυφθεί. Τον Νοέμβριο του 2020 κατηγορούσε τον πρωθυπουργό ότι "πουλάει ελπίδα, λέγοντας δήθεν ότι έχει εξασφαλίσει -και μάλιστα δωρεάν- ένα εμβόλιο που δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί". Στις 28 Δεκεμβρίου 2020, ο Αλέξης Τσίπρας εμβολιάστηκε για τον κορονοϊό στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

2.Ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη του τον Απρίλιο του 2020 μίλησε για "ξεστοκάρισμα εμβολίων" όταν άνοιξε η πλατφόρμα των ραντεβού για τις ηλικίες 30-39. Αλλά, ταυτοχρόνως, στην ίδια συνέντευξη έλεγε -προκαλώντας προφανώς σύγχυση στους πολίτες- ότι "οι πιθανότητες να έχει κάποιες παρενέργειες αυτό το εμβόλιο είναι μηδαμινές σε σχέση με τις πιθανότητες που έχει να κολλήσει κορονοϊό και να περάσει δύσκολα και ενδεχομένως να μη γλιτώσει".

3.Τον Απρίλιο του 2020 σε συζήτηση στη Βουλή για την πανδημία, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προέτρεψε να αναζητήσουμε εμβόλια απο τη Ρωσία -εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Το συγκεκριμένο εμβόλιο δεν πήρε μέχρι και σήμερα άδεια από τον ΕΜΑ

4.Τον Μάιο του 2020, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο DELPHI FORUM, υποστήριξε ότι "έπρεπε να δοθεί έμφαση στην αντιμετώπιση θεραπευτικών αγωγών όπως τα μονοκλωνικά αντισώματα, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν σώσει ανθρώπινες ζωές". Τότε δεν υπήρχε επίσημη σύσταση από τον ΠΟΥ για χρήση της συγκεκριμένης αγωγής ενώ μόλις πριν από ένα μήνα -τον Σεπτέμβριο του 2021- η Κομισιόν προσχώρησε σε σύμβαση με φαρμακευτική εταιρεία για την προμήθεια θεραπείας μονοκλωνικών αντισωμάτων στο πλαίσιο της Στρατηγικής της ΕΕ για τις θεραπείες κατά του κορονοϊού. Η Ελλάδα μετέχει στον ευρωπαϊκό μηχανισμό προμήθειας του φαρμάκου των μονοκλωνικών αντισωμάτων -με τις ιδιαιτερότητες, βεβαίως, που παρουσιάζει

5.Οταν πρώτη η Ελλάδα, τον Μάρτιο του 2020 τόλμησε να κλείσει με γενικό lockdown, ο ΣΥΡΙΖΑ διαφώνησε και επέμενε να γίνει μέχρι και το καρναβάλι της Πάτρας. Αντιτάθηκε στο κλείσιμο των σχολείων και όταν επαναλειτούργησαν ζήτησε να κλείσουν. Το ίδιο έπραξε και με τον τουρισμό (εστίαση, καταλύματα κλπ): αρχικά φώναζε να μην κλείσουν και μετά κακώς άνοιξαν!

6.Οταν όλοι οι επιστήμονες προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο υπερματάδοσης του κορονοϊού από τις μαζικές συναθροίσεις ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους, ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε σε συνέντευξή του στον ΑLPHA, εν μέσω lock down, οτι "δέχεται το ρίσκο" από τις διαδηλώσεις στις οποίες προέτρεπε τον κόσμο.

7.Τον Απρίλιο του 2021 ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε να εμβολιαστούν οι υγειονομικοί και κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι δεν έχει εξασφαλίσει εμβόλια, μετά όταν κρίθηκε αναγκαίο να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των υγειονομικών, τον βάφτισε "διχασμό". Επινόησε μάλιστα την περίφημη "προαιρετική υποχρεωτικότητα".

8. Την ώρα που μιλούσε για "αποτυχία της εμβολιαστικής εκστρατείας" επέκρινε τα ειδικά κίνητρα, όπως το Freedom Pass, ως απόπειρα εκμαυλισμού της νεολαίας. Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης όμως εκτίναξε το ποσοστό εμβολιασμών της από το 15% στο 60%.

9. Ο ΣΥΡΙΖΑ χλεύασε και "πολέμησε" τα self-test: όλα τα σχολεία. Τον περασμένο Μάρτιο έλεγε "δεν είναι λύση το self testing αλλά μόνο η συνταγογράφηση" και τον Μάιο ζητούσε εξηγήσεις "γιατί μειώθηκε ο αριθμός των self test στα σχολεία"! Χάρη στα self test, το 85% των κρουσμάτων σε μαθητές εντοπίζονται αμέσως χωρίς να διαταράσσεται η σχολική ζωή.

10. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντί να προτρέπει τον κόσμο να εμβολιαστεί, ζητούσε περισσότερες ΜΕΘ και όταν τις αυξήσαμε, συνέχιζε να αμφισβητεί τα πραγματικά δεδομένα, ότι, δηλαδή διπλασιάστηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανανεώθηκε ον εξοπλισμός των νοσοκομείων, προστέθηκαν σχεδόν 12.000 επαγγελματίες υγείας στο νοσηλευτικό προσωπικό της, ιδίως σε περιοχές που χτυπήθηκαν περισσότερο, όπως η Βόρεια Ελλάδα».

Καταλήγοντας ο κ. Ρωμανός αναφέρει πως όταν μας ρωτάνε τι διαφορετικό έχει η Πορτογαλία λόγου χάριν, η απάντηση είναι ότι η Πορτογαλία δεν έχει ΣΥΡΙΖΑ. «Η Πορτογαλία δεν έχει Πολάκη. Στην Πορτογαλία και σε κάθε άλλη δυτική χώρα, τον ρόλο που εδώ έχει αναλάβει η αξιωματική αντιπολίτευση, έχουν αναλάβει ακραία μικρά κόμματα…», υπογράμμισε.