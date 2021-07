Reuters: Παραμένουν οι κυρώσεις Μπάιντεν κατά της Τουρκίας για τους S-400

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεσμεύεται να διατηρήσει τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας για την αγορά των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400, αλλά και να επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις εάν η Άγκυρα αγοράσει πρόσθετα οπλικά συστήματα από τη Μόσχα, δήλωσε σήμερα Τετάρτη ανώτερος Αμερικανός διπλωμάτης, σύμφωνα με το Reuters

Όπως μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων ο Αμερικανός αξιωματούχος παράλληλα επιβεβαίωσε την αντίθεση των ΗΠΑ στη λύση δύο κρατών στην Κύπρο, αλλά και στις ενέργειες της τουρκικής πλευράς για άνοιγμα τμήματος των Βαρωσίων.

Την ίδια στιγμή με δηλώσεις της η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ, κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, επισήμανε ότι «οι ΗΠΑ απορρίπτουν την τουρκική πρόταση για τη δημιουργία δύο κρατών στην Κύπρο και καταδικάζουν τις κινήσεις για το άνοιγμα τμήματος της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων»

Η κ. Νούλαντ έκανε λόγο για μια περίπλοκη και πολύπλευρη σχέση με την Τουρκία, επαναβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν σκοπεύει να οπισθοχωρήσει στο ζήτημα των κυρώσεων CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής μέσω Κυρώσεων) που επιβλήθηκαν στην Άγκυρα λόγω της απόκτησης του ρωσικού συστήματος S-400.

Όσον αφορά το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αρμόδια υφυπουργός για τις πολιτικές υποθέσεις, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν θα συνεχίσει να πιέζει την Τουρκία για θέματα που σχετίζονται με την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία του Τύπου.

Νωρίτερα σήμερα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, με το κυπριακό ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στο Twitter να αναφέρει ότι «Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν για τη σαφή και ξεκάθαρη δήλωσή του σχετικά με τις τελευταίες προκλητικές και παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στα Βαρώσια, οι οποίες παραβιάζουν τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών».

In telephone conversation, FM @Christodulides thanked @SecBlinken for his clear & unambiguous statement on the latest provocative & unlawful actions of #Turkey in relation to #Varosha, which violate the relevant @UN resolutions.

🇨🇾🇺🇲#Cyprus #US #Cyprob pic.twitter.com/3xsFjZL2Xn