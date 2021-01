Reuters: Η AstraZeneca «κόβει» κατά 60% τις δόσεις εμβολίου στην ΕΕ το α' τρίμηνο

Κατά 60% θα είναι μειωμένη η ποσότητα εμβολίων AstraZeneca που θα παραλάβει η ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλείται Ευρωπαίο αξιωματούχο που συμμετείχε στις σχετικές συζητήσεις.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, η ΕΕ θα λάβει 31 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου, τη στιγμή που αναμενόταν να παραλάβει 80 εκατομμύρια μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Η AstraZeneca είχε, επιπροσθέτως, συμφωνήσει να παραδώσει περισσότερες από 80 εκατ. δόσεις το δεύτερο τρίμηνο, αλλά την Παρασκευή δεν μπορούσε να παρουσιάσει τους στόχους παράδοσης για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, λόγω προβλημάτων παραγωγής, όπως δήλωσε ο αξιωματούχος. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η περικοπή οφείλεται σε προβλήματα παραγωγής σε ένα εργοστάσιο εμβολίων στο Βέλγιο, που διευθύνεται από τον συνεργάτη της Novasep, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Στέλλα Κυριακίδου: Η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη εξέφρασαν τη βαθιά τους δυσαρέσκεια

«Κατά τη διάρκεια της σημερινής Επιτροπής Συντονισμού με τα κράτη-μέλη σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική εμβολιασμού, εκπρόσωποι της AstraZeneca ανακοίνωσαν καθυστερήσεις στην παράδοση εμβολίων σε σύγκριση με τις προβλέψεις για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους», ανέφερε η επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου από πλευράς της.

«Η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη εξέφρασαν τη βαθιά τους δυσαρέσκεια για το θέμα αυτό. Επιμείναμε σε ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα παράδοσης, βάσει του οποίου τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σχεδιάζουν τα προγράμματα εμβολιασμού τους, με την επιφύλαξη της χορήγησης άδειας κυκλοφορίας. Η Κομισιόν θα συνεχίσει να επιμένει για μέτρα προκειμένου να ενισχύσει την προβλεψιμότητα και σταθερότητα των παραδόσεων, καθώς και την επιτάχυνση της κατανομής των δόσεων», πρόσθεσε.

.@EU_Commission and Member States expressed deep dissatisfaction with this. We insisted on a precise delivery schedule on the basis of which Member States should be planning their vaccination programs, subject to the granting of a contitional marketing authorisation. /2