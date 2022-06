Reuters: Εγκρίθηκε το έκτο πακέτο κυρώσεων – Εκτός «μαύρης λίστας» ο Κύριλλος

Οι διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν την τελική τους έγκριση την Πέμπτη στο έκτο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, στο οποίο τελικά δεν περιλαμβάνεται ο Πατριάρχης Κύριλλος, κατόπιν του «βέτο» που είχε ασκήσει η Ουγγαρία για το ζήτημα, όπως αναφέρει το Reuters.

Την ίδια είδηση μεταδίδει και η ανταποκρίτρια των New York Times στις Βρυξέλλες, Matina Stevis-Gridneff, η οποία με ανάρτησή της στο twitter αναφέρει ότι επετεύχθη «τεχνική συμφωνία» για το έκτο πακέτο κυρώσεων.

EU sixth sanctions package approved. Hungarians succeeded in removing Patriarch Kirill of Moscow from the list. pic.twitter.com/mL8NjTIh8Y