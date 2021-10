RESHAPE: Ας φανταστούμε τον κόσμο της τέχνης από την αρχή

Πώς κινείται η εγχώρια πολιτιστική παραγωγή; Τι θα μπορούσε να αλλάξει; Ένα ερευνητικό πρόγραμμα, μία έρευνα που έγινε έκδοση, δύο μέρες με ξεναγήσεις και συζητήσεις για ένα πιο δίκαιο καλλιτεχνικό οικοσύστημα.

Το Onassis AiR άνοιξε τις πόρτες του τον Σεπτέμβριο του 2019 έχοντας ως βασική αρχή την υποστήριξη της καλλιτεχνικής διαδικασίας και έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό το Onassis AiR συνεργάζεται με θεσμούς, οργανισμούς και καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες αντίστοιχου ήθους στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση και εγκαθίδρυση ενός καλλιτεχνικού οικοσυστήματος που διαπνέεται από δικαιοσύνη και αλληλεγγύη προς μία πολιτιστική πολιτική λιγότερο επικεντρώμενη στη συνεχή καλλιτεχνική παραγωγή.

Το Onassis AiR είναι μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου RESHAPE, ενός πειραματικού ερευνητικού προγράμματος που συγκεντρώνει οργανισμούς τέχνης από την Ευρώπη και τη Νότια Μεσόγειο για να φανταστούν και να δημιουργήσουν από κοινού νέα εργαλεία και μοντέλα συνεργασίας που απαντούν στις προκλήσεις των καιρών μας.

Το Onassis AiR συνεχίζει δυναμικά τη δράση του στην Αθήνα, υποστηρίζει και συνεργάζεται με τον ανεξάρτητο καλλιτεχνικό χώρο 3 137 που επιχειρεί να στήσει έναν διάλογο για τη σύγχρονη πολιτιστική διαχείριση και πολιτική στην Ελλάδα.

Την Τρίτη 26 Οκτωβρίου & την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 το Onassis AiR καλωσορίζει την Αντιπροσωπεία του Department of Civil Imagination (DCI) στην Αθήνα. Ο χώρος του 3 137 υποδέχεται το κοινό για την παρουσίαση της έρευνας που διεξήχθη κατά τη διάρκεια του προγράμματος RESHAPE, καθώς και του υλικού που δημιουργήθηκε με αφορμή το πρόγραμμα και αφορά στην εγχώρια πολιτιστική παραγωγή. Στον χώρο θα εκτίθεται η έκδοση RESHAPE: A Workbook to Reimagine the Art World, που συνοψίζει την έρευνα, καθώς και το ερευνητικό υλικό που δημιουργήθηκε σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, μέρος του οποίου θα διανέμεται στο κοινό. Και τις δύο ημέρες στις 19:00-20:00 θα γίνει μια ζωντανή ξενάγηση από τους συντελεστές με στόχο να ανοίξει μια συζήτηση με το κοινό.

Το RESHAPE έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του σήμερα, συνδυάζοντας τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και τη βιωσιμότητα με τον κοινωνικό ρόλο των τεχνών. Αντλώντας από την εμπειρία όσων ήδη πειραματίζονται με νέα μοντέλα και τρόπους εργασίας, το RESHAPE Workbook συγκεντρώνει εργαλεία για τη μετάβαση σε ένα πιο δίκαιο καλλιτεχνικό οικοσύστημα.

Τα απτά αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας παρουσιάζονται με τη μορφή «Πρωτότυπων Μοντέλων» (Prototypes), δηλαδή προτάσεων που συμβάλλουν και στοχεύουν προς μία θετική αλλαγή στο πεδίο των τεχνών και στη σχέση τους με την κοινωνία των πολιτών. Ένα από τα Πρωτότυπα Μοντέλα που δημιουργήθηκαν είναι το Department of Civil Imagination (DCI), στο οποίο συμμετείχε το 3 137.

Το DCI είναι το αποτέλεσμα εκτενών συζητήσεων γύρω από τη σχέση φαντασίας, τέχνης και κοινωνίας. Το DCI είναι μια εν εξελίξει πλασματική υπηρεσία που βασίζεται στη σκέψη των adrienne maree brown and Walidah Imarisha ότι “κάθε πράξη οργάνωσης είναι επιστημονική φαντασία” (‘all organizing is science fiction’).

Με στόχο τη σύνδεση της έρευνας που διεξήχθη στο RESHAPE με την εγχώρια καλλιτεχνική σκηνή, τον τελευταίο χρόνο δημιουργήθηκε και παρουσιάζεται μια σειρά δράσεων. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν:

Μία σειρά σύντομων ηχογραφημένων ατομικών τοποθετήσεων με επαγγελματίες της τέχνης, οι οποίοι στην επαγγελματική τους πορεία έχουν αναλάβει διοικητικούς και οργανωτικούς ρόλους σε οργανισμούς που διαμορφώνουν την ευρύτερη πολιτιστική παραγωγή στην Ελλάδα.

Ένα κείμενο που συνοψίζει τις συζητήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του Αθηναϊκού εργαστηρίου RESHAPE για το μέλλον της διακυβέρνησης στον πολιτιστικό τομέα

Μία νέα έκδοση του 3 137 σχετικά με τις δίκαιες πρακτικές η οποία προτείνει ένα εργαλείο -ένα συμβόλαιο υπόδειγμα- για τη βελτίωση και την πλαισίωση των εργασιακών συνθηκών στο πεδίο της σύγχρονης τέχνης. Η έκδοση αυτή αποτελεί συνέχεια του έργου του άυλου ινστιτούτου τέχνης GABRIELA καθώς και της έκδοσης Around Labor, Art, and the Auratic Condition (This is Not a Love Song), αποτέλεσμα της συνεργασίας του 3 137 με την επιμελήτρια Ilaria Conti.

Οι ηχογραφημένες τοποθετήσεις για την πολιτιστική παραγωγή στην Ελλάδα είναι διαθέσιμες στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο RESHAPE εδώ.