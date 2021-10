Renew Europe για Πολωνία: Ζητάει την επείγουσα συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άμεση παρέμβαση της Κομισιόν

Τη «βαθιά ανησυχία» της εκφράζει η ευρωομάδα του κόμματος Renew Europe (Ανανεώστε την Ευρώπη) για την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας να απορρίψει την πρωτοκαθεδρία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ζητάει επείγουσα συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

🇵🇱 We request an urgent plenary debate & resolution on #Poland 's rejection of the primacy of EU law during the next plenary session. The @EU_Commission must come to the Parliament & explain what actions it will take to defend the EU treaties. 📰 https://t.co/Q2yo32ggPp pic.twitter.com/xktzwVil97

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ευρωομάδα Renew Europe που αριθμεί 108 ευρωβουλευτές, «η συνεχιζόμενη απαξίωση των θεμελιωδών αξιών και κανόνων της ΕΕ από την πολωνική κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπιστεί με σθεναρή δράση. Η ομάδα μας έχει ζητήσει να προστεθούν στην ατζέντα της ολομέλειας του Οκτωβρίου του ΕΚ μια επείγουσα συζήτηση και απόφαση για το κράτος δικαίου στην Πολωνία καθώς και για την υπεροχή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας».

Επιπροσθέτως, προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έρθει στο ΕΚ και να εξηγήσει τι δράσεις θα αναλάβει για να υπερασπίσει τις ευρωπαϊκές συνθήκες.

«Αν η πολωνική κυβέρνηση θέλει η Πολωνία να παραμείνει στην ΕΕ πρέπει να παίζει με κανόνες. Η απαξίωση του πυρήνα των ευρωπαϊκών αρχών είναι απαράδεκτη. Οι πολωνικές αρχές πρέπει να μας πουν καθαρά αν η Πολωνία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για σεβασμό της συνθήκης ένταξης που υπέγραψε τον Απρίλιο του 2003. Διαφορετικά θα υποστούν όλες τις συνέπειες. Ως θεματοφύλακας των συνθηκών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει άλλη επιλογή από την εκκίνηση των νόμιμων διαδικασιών. Η κ. φον ντερ Λάιεν πρέπει να έρθει στο ΕΚ και να εξηγήσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Renew Europe Μαλίκ Αζμάνι (Ολλανδία).

