Ρεκόρ πωλήσεων στα πακέτα φιλοξενίας του Μουντιάλ του Κατάρ!

Το άνοιγμα του φακέλου συνοδεύτηκε από έκπληκτα βλέμματα και γκριμάτσες δυσπιστίας. «Κατάρ», ήταν το 2010 η «ετυμηγορία» της FIFA για το Μουντιάλ του 2022. Στο μυαλό των περισσότερων ήρθε ένα συγκρότημα «παλατιών» σε μία απέραντη έρημο και ο αφόρητος καύσωνας της Ντόχα. Η επιλογή ξένισε αρκετούς, που θεώρησαν πως οι ΗΠΑ ήταν η καλύτερη επιλογή. Από τότε τα δεδομένα δεν έφεραν αλλαγή στάσης.

Η διοργάνωση μεταφέρθηκε από το παραδοσιακό καλοκαίρι σε αγώνες που θα γίνουν Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2022, λόγω ζέστης. Οι φήμες περί διαφθοράς στην ανάθεση δεν έκαναν καλύτερο το κλίμα. Οι καταγγελίες για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εργασίες των γηπέδων και οι θάνατοι εργατών φάνηκε να «πληγώνουν» την αξιοπιστία... Η πανδημία έδειχνε να είναι ένα ακόμη χτύπημα, όσο και αν ως τότε υπάρχει καιρός.

Μονάχα που στο Κατάρ είναι βέβαιοι ότι η περιορισμένη ζήτηση ζωντανών εκδηλώσεων σε όλο τον κόσμο λόγω κορονοϊού, έχει δημιουργήσει στο κοινό συνθήκες... απωθημένων και οι διοργανωτές είναι αισιόδοξοι πως θα «σπάσουν» κάθε ρεκόρ πωλήσεων φιλοξενίας στη χώρα. Η «βιομηχανία» πώλησης εισιτηρίων αγώνων, πτήσεων, διαμονής και οργάνωσης πάρτι ευδοκιμεί ήδη στη Ντόχα, όπου θα βρίσκονται τα επτά από τα εννέα γήπεδα του τουρνουά τα οποία δεν θα απέχουν μεταξύ τους απόσταση μεγαλύτερης διάρκειας των 45 λεπτών.

Από τη μέρα της ανάθεσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το κέντρο της πρωτεύουσας άρχισε να γεμίζει ακόμη περισσότερο με δεκάδες ξενοδοχεία. Καταλύματα τόσο ψηλά, που θαρρεί κανείς πως επιδιώκουν να «αγγίξουν» τον ουρανό! Στο Κατάρ έλεγαν από τότε, πως θα περιμένουν στην πόλη σχεδόν ένα εκατομμύριο επισκέπτες τις ημέρες των αγώνων. Η πανδημία δεν επιτρέπει ακόμη να είναι βέβαιοι ότι θα φτάσουν αυτό τον στόχο.

Ωστόσο, ο επίσημος συνεργάτης φιλοξενίας της FIFA επιβεβαίωσε πως τα πακέτα για το Παγκόσμιο Κύπελλο γίνονται ανάρπαστα και ο διευθυντής της εταιρίας Match Hospitality, Μάικλ Κέλι, έκανε λόγο για «επίτευξη του αρχικού στόχου πωλήσεων άνω των 260 εκατομμυρίων δολαρίων!». Το ποσό είναι ήδη υψηλότερο από το αντίστοιχο του Μουντιάλ της Ρωσίας, το 2018 και οι κρατήσεις έχουν ξεπεράσει και κατά 20% και εκείνες για τη Βραζιλία, το 2014, που αποτελούσε την πιο πετυχημένη εκστρατεία της Match Hospitality.

