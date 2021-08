Real Consulting: Με 73,014% η One Dealer

Στις 6 Αυγούστου, η οποία αποτελεί την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Real Consulting Παροχή Επιχειρησιακών Λύσεων Πληροφορικής ΑΕ, η ελεγχόμενη από τον κ. Νικόλαο Βαρδινογιάννη "One Dealer ΑΕ Πληροφορικής και Συμμετοχών" κατείχε 15.698.000 μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,014% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, και κατά συνέπεια υπερέβη το όριο των 2/3 των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Μέτοχος της εταιρείας "One Dealer ΑΕ Πληροφορικής και Συμμετοχών" κατά ποσοστό 59,55% είναι η εταιρεία "First Advisory & Holdings A.E.", το 99,10% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της οποίας ελέγχει ο Νικόλαος Βαρδινογιάννης, μέσω των εταιρειών "Vivario Ltd" και "Kikero Ltd".