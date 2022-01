Ρ. Μέτσολα: Ήρθε η ώρα να αναλάβει γυναίκα την ηγεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η ΕΕ πρέπει να κάνει τους πολίτες της να νιώθουν ασφαλείς «από όπου κι αν προέρχονται, όποιον κι αν αγαπούν», τονίζει η υποψήφια Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα στο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μερικά εικοσιτετράωρα πριν από την εκλογική διαδικασία για την ηγεσία του ΕΚ που θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο.

I want people to believe in Europe. To re-capture that sense of hope & enthusiasm in our project. To stand up for those values that unite us as Europeans.



That's why I am standing to be the next President of our European Parliament.#Metsola4EU #Believepic.twitter.com/WaKkzX3P77