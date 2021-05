Ρ. Ερντογάν σε Τζ. Μπάιντεν: Γράφετε ιστορία με ματωμένα χέρια

Επίθεση κατά του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιτεν εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας τον ότι υποστηρίζει το Ισραήλ, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Σήμερα είδαμε την υπογραφή του Μπάιντεν σε μια σοβαρή συμφωνία για παροχή όπλων στο Ισραήλ. Κύριε Μπάιντεν πήρατε το μέρος των Αρμενίων στην αποκαλούμενη “Γενοκτονία”. Τώρα δυστυχώς γράφετε ιστορία με τα αιματοβαμμένα χέρια σου, υποστηρίζοντας το Ισραήλ, το οποίο επιτίθεται στη Γάζα με δυσανάλογο τρόπο» είπε ο Ερντογάν.



«Μας αναγκάσατε να το πούμε αυτό. Δεν θα είμαστε σιωπηλοί και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας» πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Το Ισραήλ είναι δολοφόνος Παλαιστινίων»

«Το Ισράηλ είναι δολοφόνος Παλαιστινίων κάθε ηλικίας» υποστήριξε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε τον ΟΗΕ τους διεθνείς οργανισμούς να αναλάβουν δράση κατά της καταπίεσης των Παλαιστινίων, ενώ τόνισε ότι η Τουρκία θα εντείνει τις προσπάθειες για απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ, ώστε να προστατευτούν οι Παλαιστίνιοι.

“We propose a commission to be set up comprising representatives of 3 major religions to administrate Jerusalem” Turkey’s President Erdogan spoke after cabinet meeting pic.twitter.com/KijFJXCxhd

Επίσης, ο Ερντογάν εξαπέλυσε επίθεση κατά της Αυστρίας, κατηγορώντας την ότι «προσπαθεί να κάνει τους μουσουλμάνους να πληρώσουν για τη Γενοκτονία στην οποία υπέβαλε τους Εβραίους.

“Austrian state seems to be trying to make Muslims pay for genocide to which it subjected Jews”



Turkey’s President Erdogan spoke after cabinet meeting pic.twitter.com/8sEwr8sAr7