Ρ. Ερντογάν σε Τζ. Μπάιντεν: «Γράφετε ιστορία με ματωμένα χέρια»

Κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης δεν δείχνει να υπάρχει στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, που υποδαυλίζεται και από εκείνες τις δυνάμεις που στόχο έχουν να υπονομεύσουν και να μπουν σφήνα στην προσπάθεια σύσφιγξης του Ισραήλ με χώρες του αραβικού κόλπου.

Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, όπου η Χαμάς απειλεί με νέες επιθέσεις και εκτοξεύσεις πυραύλων προς το Τελ Αβίβ μετά τον θάνατο ανώτατου στελέχους της από τις ισραηλινές επιθέσεις, ο πρόεδρος Ερντογάν με πρόσχημα τη βίαιη αντίδραση των ισραηλινών και κλείνοντας τα μάτια στις επιθέσεις που εξαπολύει η Χαμάς, επέλεξε χθες να εξαπέλυσε επίθεση κατά πάντων, βάλλοντας καταρχήν κατά του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και κατηγορώντας τον ότι υποστηρίζει το Ισραήλ.

«Σήμερα είδαμε την υπογραφή του Μπάιντεν σε μια σοβαρή συμφωνία για παροχή όπλων στο Ισραήλ. Κύριε Μπάιντεν πήρατε το μέρος των Αρμενίων στην αποκαλούμενη “Γενοκτονία”. Τώρα δυστυχώς γράφετε ιστορία με τα αιματοβαμμένα χέρια σου, υποστηρίζοντας το Ισραήλ, το οποίο επιτίθεται στη Γάζα με δυσανάλογο τρόπο» είπε ο Ερντογάν. «Μας αναγκάσατε να το πούμε αυτό. Δεν θα είμαστε σιωπηλοί και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας» πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Biden is making history with “his blood soaked hands” in Gaza by approving a massive precision guided missiles to Israel, Erdogan says pic.twitter.com/G8s4B0DPuO — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 17, 2021

«Τα παλαιστινιακά εδάφη είναι τόποι θυμάτων διωγμών, δεινών και αιματοχυσίας, όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες περιοχές που έχασαν την ειρήνη με το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και εσείς αυτό το υποστηρίζετε», πρόσθεσε ο Ερντογάν απευθυνόμενος στον Αμερικανό ομόλογό του.

«Το Ισραήλ είναι δολοφόνος Παλαιστινίων»

«Το Ισραήλ είναι δολοφόνος Παλαιστινίων κάθε ηλικίας» υποστήριξε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το απόγευμα της Δευτέρας. Και κάλεσε τον ΟΗΕ και τους διεθνείς οργανισμούς να αναλάβουν δράση κατά της καταπίεσης των Παλαιστινίων, ενώ τόνισε ότι η Τουρκία θα εντείνει τις προσπάθειες για απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ, ώστε να προστατευτούν οι Παλαιστίνιοι.

#BREAKING Turkey's President Erdogan calls Israel 'murderer' of Palestinians across all ages — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 17, 2021

Στην ίδια λογική, ο Τ Ερντογάν εξαπέλυσε επίθεση και κατά της Αυστρίας, κατηγορώντας την ότι «προσπαθεί να κάνει τους μουσουλμάνους να πληρώσουν για τη Γενοκτονία στην οποία υπέβαλε τους Εβραίους.

Εδώ και ημέρες ο Ερντογάν με αφορμή τις βίαιες διαδηλώσεις και την επίσης βίαιη αντίδραση των Ισραηλινών έχει βρει την αφορμή για πολιτική εκμετάλλευση των επεισοδίων, μιλώντας από την αρχή των επεισοδίων όπως άλλωστε και η Χαμάς- για βεβήλωση του τρίτου πιο ιερού τόπου για τους μουσουλμάνους (Αλ Ακσα), νομιμοποιώντας έτσι τη «εκδίκηση».

Τα όσα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα έδωσαν την αφορμή που αναζητούσαν όσοι επενδύουν στο Παλαιστινιακό, όπως ο Ταγιπ Ερντογάν για να προωθήσουν την προσωπική τους, ενώ επέτρεψαν σε δυνάμεις όπως η Χαμάς να προσπαθήσουν να πάρουν το πάνω χέρι στο Παλαιστινιακό.

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αφήσουμε την Κύπρο στην επιθετικότητα των Ελληνοκυπρίων»

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να επιτεθεί και κατά της Κύπρου, κατηγορώντας τους Ελληνοκύπριους για «επιθετικότητα».

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αφήσουμε την Κύπρο στην επιθετικότητα των Ελληνοκυπρίων. Δεν μπορεί καν να προταθεί η απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος σε δήλωσή του στην τουρκική εφημερίδα «Sabah».

«Θα συνεχίσουμε τη διπλωματία με χώρες σε διεθνές επίπεδο τις προσεχείς ημέρες. Μέχρι στιγμής, η στάση τους προς την "ΤΔΒΚ" (ψευδοκράτος) υπήρξε σαφής, αλλά θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα του ‘Τουρκοκυπριακού λαού’ στο έπακρο. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, δεν εμπιστευόμαστε κανέναν πλην ημών».

Παράλληλα, αποκάλυψε, ότι εκτός απροόπτου θα μεταβεί στα Κατεχόμενα στις 20 Ιουλίου για τον εορτασμού της επετείου της τουρκικής εισβολής του 1974.

Επίσης, δεν παρέλειψε να επιτεθεί σε όσους, όπως είπε, υποστηρίζουν το Ισραήλ.

«Όσοι δεν μιλούν για την αιματοχυσία του κράτους – τρομοκράτη Ισραήλ, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα έρθει μέρα που αυτό το αίμα θα πέσει πάνω τους», υποστήριξε.

Αυστριακός ΥΠΕΞ: Ο κλιμακούμενος ρόλος της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή δεν συμβάλλει στην αποκλιμάκωση

Ασκώντας έντονη κριτική στον «κλιμακούμενο» ρόλο της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή, «ο οποίος σίγουρα δεν συμβάλλει στην αποκλιμάκωση, αλλά στην κλιμάκωση», ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νέχαμερ -του Λαϊκού Κόμματος του καγκελάριου Σεμπάστιαν Κουρτς - κατηγόρησε σε σημερινή συνέντευξη Τύπου στη Βιέννη, τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (ο οποίος είχε χαρακτηρίσει το Ισραήλ ως «τρομοκρατικό κράτος») ότι «ρίχνει λάδι στη φωτιά».

Ο Καρλ Νέχαμερ επεσήμανε πως ήδη το περασμένο καλοκαίρι υπήρχαν "σαφείς ενδείξεις ότι η Τουρκία είχε επηρεάσει τις ταραχές στη Βιέννη στην περιοχή Φαβορίτεν", όπου, υποστηρικτές των υπερ-εθνικιστών τουρκικών Γκρίζων Λύκων επιτέθηκαν σε κουρδική διαδήλωση κατά της βίας εναντίον των γυναικών, και είχαν επί ημέρες προκαλέσει ταραχές.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Τουρκία ασκεί και τώρα επίσης επιρροή στις διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ, και, εκτός από τις δηλώσεις του Ερντογάν, παρέπεμψε στο γεγονός της παρουσίας πολλών τούρκικων σημαιών στις διαδηλώσεις, για να επισημάνει ότι "δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος για διεξαγωγή ξένων συγκρούσεων στην Αυστρία".

Ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών, σημειώνοντας ότι οι αυστριακές αρχές θα αναλάβουν αποφασιστική δράση κατά των αντισημιτικών και αντι-ισραηλινών υποκινήσεων στις διαδηλώσεις, τόνισε ότι "η δέσμευσή μας προς το Ισραήλ αποτελεί ιστορική ευθύνη".