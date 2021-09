Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Βόρεια Καρολίνα - Τραυματίας ένας μαθητής

Μαθητής τραυματίστηκε στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ από πυροβολισμούς σε σχολείο στο Γουίνστον - Σάλεμ και οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, όπως μετέδωσε το αμερικανικό CNN. Το περιστατικό συνέβη στο σχολείο Mount Tabor, με 1.400 μαθητές, το οποίο απέκλεισαν οι αρχές ενώ προληπτικά έχουν κλείσει και άλλα σχολεία της περιοχής.

Ο τραυματισμένος μαθητής του οποίου το όνομα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και όλοι οι άλλοι μαθητές είναι ασφαλείς, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

A high school in Winston-Salem, North Carolina, is currently on lockdown following a shooting, police sayhttps://t.co/ZDNAat1opm