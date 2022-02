Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια - Έχει συλληφθεί ένας ύποπτος

Ένα νέο περιστατικό βίας καταγράφεται αυτή την ώρα στο πανεπιστήμιο Bridgwater στη Βιρτζίνια με έναν ένοπλο άνδρα να σκορπάει τον τρόμο στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί αλλά ακόμη το περιστατικό δεν έχει λήξει ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες.

An individual is in police custody. Situation is still ongoing. Continue to shelter where you are.