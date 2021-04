Πυροβολισμοί σε κτίριο που στεγάζονται γραφεία στο Τέξας

Αναφορές για πολλαπλούς πυροβολισμούς με πολλούς τραυματίες, τουλάχιστον έξι, σε γραφεία επιχείρησης στην πόλη Μπράιαν, στο Τέξας, κάνουν λόγο τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας πως ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ο ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά σε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η περιοχή αποκλείστηκε από την αστυνομία, ενώ ο δράστης δεν έχει συλληφθεί.

BREAKING: There has been a mass shooting at a business in Bryan in the 300 block of Stone City Drive. At least six injured, several in critical condition according to my sources.



