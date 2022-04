Πρώτος Ελληνας πρωθυπουργός που θα μιλήσει στο Κογκρέσο ο Μητσοτάκης - Στις 17 Μαΐου η ομιλία

Η Πρόεδρος της Βουλής των αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, έστειλε επιστολή εκ μέρους της δικομματικής ηγεσίας του Κογκρέσου στον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη καλώντας τον να μιλήσει σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 στις 11:00 π.μ.

Η πρόσκληση που απηύθυνε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι στον Πρωθυπουργό να μιλήσει στο Κογκρέσο, μία ημέρα μετά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, δείχνει τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων και την αναγνώριση του υψηλού κύρους του Κυριάκου Μητσοτάκη διεθνώς, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.

Pelosi invites Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis to address a Joint Meeting of Congress on Tuesday, May 17, 2022 at 11:00 a.m. ET.