Πρωτιά για Αγγλία και πρόκριση της Κροατίας στη Σκωτία!

Στην «παγίδα» ενός αγώνα στον οποίο τους βόλευαν δύο αποτελέσματα έπεσαν οι Τσέχοι το βράδυ της Τρίτης (22/6) στο «Ουέμπλεϊ», καθώς και με ισοπαλία θα κατακτούσαν την πρωτιά του 4ου ομίλου του Euro 2020. Ωστόσο, οι οικοδεσπότες Αγγλοι, αν και δεν ενθουσίασαν με την απόδοσή τους, κατόρθωσαν να επικρατήσουν με 1-0 χάρη σε γκολ του Ραχίμ Στέρλινγκ και να τερματίσουν 1οι στο γκρουπ, κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα να παίξουν και στους «16» στο γήπεδο του Λονδίνου, μπροστά στον κόσμο τους. Στην επόμενη φάση θα περιμένουν τον 2ο του 6ου γκρουπ «της φωτιάς» μεταξύ Γαλλίας, Πορτογαλίας, Γερμανίας και Ουγγαρίας.

