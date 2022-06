Bruegel: Πρώτη στην Ευρώπη η Ελλάδα στη στήριξη των πολιτών για την ενεργειακή κρίση

Στη λήψη μέτρων που προσπαθούν να ανακόψουν την επιδείνωση της ήδη εξελισσόμενης ενεργειακής κρίσης από τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και τις αντιδράσεις της Δύσης, στρέφονται εθνικές κυβερνήσεις και Ε.Ε., με τις τελευταίες ανακοινώσεις της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να ακολουθούνται ήδη από προτάσεις για επιπλέον μηχανισμούς ανάσχεσης της κρίσης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία του ευρωπαϊκού think tank «Bruegel» σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι «πρωταθλήτρια» στη στήριξη των πολιτών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

📈 ENERGY PRICES



The purpose of this dataset is to track & give an overview of the different policies used by countries at national level to mitigate the effect of the price spike for consumers. @GSgaravatti @Tagliapietra_S @GeorgZachmann



👉 https://t.co/CX0XHRqQOe pic.twitter.com/5YJfP3sGyL