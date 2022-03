Πρωταρχικό ζητούμενο στον πόνο η γρήγορη ανακούφιση

O πόνος ορίζεται ως «Μια δυσάρεστη αισθητική και συναισθηματική εμπειρία που σχετίζεται, ή μοιάζει με αυτήν που σχετίζεται με πραγματική ή πιθανή βλάβη των ιστών» σύμφωνα με την IASP (International Association for the Study of Pain), τη Διεθνή Ένωση για τη Μελέτη του Πόνου.

Η αποτελεσματική διαχείρισή του σχετίζεται άμεσα με την αξιόπιστη και ακριβή εκτίμηση της έντασής του. Η ίδια η φύση του πόνου, ωστόσο, κάνει δύσκολη την αντικειμενική μέτρησή του. Οι επαγγελματίες υγείας χρησιμοποιούν διάφορες κλίμακες, προκειμένου να αξιολογήσουν τον πόνο που τους περιγράφουν οι ασθενείς τους. Σε γενικές γραμμές, όταν οι άνθρωποι πονούν, επιζητούν τη γρήγορη ανακούφιση.

Gopain: Δρα στον πόνο από τα πρώτα 10 λεπτά

H ΕLPEN κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα νέο καινοτόμο προϊόν για την ανακούφιση από καθημερινούς πόνους, όπως είναι ο πονοκέφαλος, οι μυοσκελετικοί πόνοι και οι πόνοι περιόδου. Πρόκειται για το Gopain®, το αναλγητικό και αντιφλεγμονώδες σκεύασμα, το οποίο περιέχει το μοναδικό συνδυασμό δυο καταξιωμένων δραστικών ουσιών, της παρακεταμόλης και της ιβουπροφαίνης σε ένα μόνο δισκίο. Η χρήση του ενδείκνυται για βραχυπρόθεσμη συμπτωματική θεραπεία του ήπιου έως μέτριου πόνου με τη δράση του να ξεκινά από τα πρώτα 10 λεπτά.

Σε ένα μόνο δισκίο προσφέρει τη διπλή δράση των καταξιωμένων φαρμάκων παρακεταμόλη και ιβουπροφαίνη στις ελάχιστες συγκεντρώσεις του συγκεκριμένου συνδυασμού. Συμβάλλει αποδεδειγμένα στην γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο, χωρίς να επιβαρύνει τον οργανισμό με μεγάλες δόσεις φαρμάκων. Περιέχοντας 500 mg παρακεταμόλης και 150 mg ιβουπροφαίνης ανά δισκίο, τo Gopain® προσφέρει ευελιξία στη δοσολογία, ανάλογα με την ένταση του πόνου. Ταυτόχρονα, η λήψη δύο ουσιών σε ένα μόνο δισκίο εξασφαλίζει ευκολία στη χρήση, καλύτερη συμμόρφωση και μείωση της πιθανότητας υπέρ- ή υπο- δοσολόγησης.Η χορήγησή του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα έξι δισκία ημερησίως και μπορεί να γίνει με τη μορφή ενός ή δύο δισκίων ανά έξι ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν για αναλγησία.

Το Gopain® είναι μη συνταγογραφούμενο φάρμακο για τη βραχυπρόθεσμη συμπτωματική θεραπεία του ήπιου έως μέτριου πόνου. Να μη χορηγείται σε ασθενείς <18 ετών, τρίτο τρίμηνο κύησης, πάσχοντες από πεπτικό έλκος, γαστρεντερική, αγγειοεγκεφαλική ή άλλη αιμορραγία, σοβαρή καρδιακή, ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια, αιμοποιητικές διαταραχές, αλκοολισμό, γνωστή αντίδραση υπερευαισθησίας στα επιμέρους συστατικά του και άσθμα ή αλλεργικές αντιδράσεις μετά τη λήψη ακετυλοσαλικυλικού οξέος ή άλλων ΜΣΑΦ.