Προσγειώθηκε αλλά εξερράγη και ο τρίτος πύραυλος της Space X του Έλον Μασκ

Την τύχη των δύο προηγούμενων πυραύλων της Space X είχε και ο Starship, καθώς κατάφερε μεν να προσγειωθεί μετά τη δοκιμαστική του πτήση αλλά αμέσως μετά εξερράγη και αυτός.

Ο πύραυλος της εταιρείας του Έλον Μασκ εκτοξεύθηκε χωρίς πρόβλημα, πέταξε στον ουρανό για έξι λεπτά σε ύψος έως 10 χιλιομέτρων και μετά προσγειώθηκε στην τσιμεντένια εξέδρα του στο Τέξας.

Elon Musk's @SpaceX managed to successfully land one of its Starship prototypes at the end of a high-altitude test flight. But the triumph was short-lived as the spacecraft blew itself to pieces minutes after touchdown https://t.co/wvBKhIX4om 🚀 pic.twitter.com/fy8HAjfRtd