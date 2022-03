Προς απαγόρευση Whatsapp και Instagram στη Ρωσία

Η Μόσχα ξεκίνησε διαδικασία απαγόρευσης των εξαιρετικά δημοφιλών και στη Ρωσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης Instagram και Whatsapp.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν από ρωσικό δικαστήριο να χαρακτηρίσει τη μητρική οργάνωση Meta Platforms του Facebook ως «εξτρεμιστική οργάνωση», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

BREAKING - Russia just started process of banning Instagram.



It’s huge because this is really a much loved platform in Russia and also the source of income for lots of small businesses across the country. And for young Moscow elites it’s.. everything pic.twitter.com/12S3JupG4g