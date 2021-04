Προς άνοιγμα των σχολείων στις 12 Απριλίου

Στην προοπτική ανοίγματος τάξεων των σχολείων στις 12 Απριλίου με self tests αναφέρθηκε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, συμπληρώνοντας ότι η διάθεση των self tests στα φαρμακεία ξεκινά από την επόμενη εβδομάδα. Κατά προτεραιότητα θα τα παραλάβουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, όπως είπε, με το συνολικό σχέδιο που αφορά στο πλαίσιο για τα self tests να αναμένεται να αποκαλυφθεί αύριο.

«Είναι γεγονός ότι η πανδημία στη χώρα μας βρίσκεται σε έξαρση και το Σύστημα Υγείας -ειδικά στην Αττική- δέχεται μεγάλη πίεση. Εξίσου βέβαιο είναι ότι ύστερα από ένα χρόνο σκληρής μάχης, η κοινωνία είναι κουρασμένη και παρατηρούνται συγκεντρώσεις σε σπίτια, αλλά και συγχρωτισμός σε διάφορους χώρους, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η υπερμετάδοση. Με αυτά τα δεδομένα η κυβέρνηση, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής των επιστημόνων, προχωρά σε περιορισμένες προσαρμογές στο μείγμα των μέτρων προστασίας έναντι του κορονοιού» δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Όπως είπε η κ. Πελώνη «αποφασίστηκε συγκεκριμένα να επιτραπεί από τη Δευτέρα 5 Απριλίου η λειτουργία καταστημάτων λιανεμπορίου, πλην πολυκαταστημάτων και εμπορικών κέντρων. Για την μετακίνησή τους -που μπορεί να γίνεται και διαδημοτικά- οι καταναλωτές θα χρησιμοποιούν ειδικό κωδικό και θα έχουν στη διάθεσή τους 3 ώρες. Θα επιτρέπεται η πώληση εντός και εκτός καταστήματος με ραντεβού.

Επιπλέον, από το Σάββατο 3 Απριλίου και μόνο για τα Σαββατοκύριακα, επιτρέπεται η διαδημοτική μετακίνηση με όχημα, με τη χρήση του κωδικού 6, για προσωπική άσκηση.

Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει αξιολόγηση για τα σχολεία, με προοπτική την έναρξη λειτουργίας ορισμένων τάξεων στις 12 Απριλίου με χρήση του αυτοδιαγνωστικού οικιακού τεστ.

Επίσης, θα επαναξιολογηθεί η λειτουργία πολυκαταστημάτων και εμπορικών κέντρων».

Νέα μέτρα-βαλβίδες εκτόνωσης

Επίσης, η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε πως «οι προσαρμογές αυτές αποφασίστηκαν προκειμένου να δοθούν βαλβίδες εκτόνωσης στην κοινωνία, να υπάρξει καλύτερη εφαρμογή των μέτρων προστασίας και να πάρει ανάσα οικονομία. Σύμμαχος μας στην προσπάθεια αυτή είναι τα πρόσθετα όπλα που δεν είχαμε τους προηγούμενους μήνες. Όπως:

Η αύξηση των εμβολιασμών που ήδη έχουν καλύψει πάνω από το 10% των πολιτών.

Τα self test που θα έχουν σύντομα δωρεάν οι πολίτες. Και

Η βελτίωση του καιρού που μας επιτρέπει να περνάμε περισσότερες ώρες σε εξωτερικούς

1,5 εκατομμύριο εμβολιασμοί μέσα στον Απρίλιο

Επισημαίνοντας στη συνέχεια τις εξελίξεις που αφορούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, η κ. Πελώνη εξήγησε πως «Παράλληλα, συνεχίζεται η εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση του Ε.Σ.Υ. ειδικά στην Αττική. Στο πλαίσιο αυτό το Γενικό Νοσοκομείο του Θριασίου μετατρέπεται σε νοσοκομείο covid. Στόχος είναι να διαθέτει από την Τετάρτη 7 Απριλίου 130 απλές κλίνες covid και 33 Μ.Ε.Θ. covid. Και σταδιακά να αναπτύξει έως και 180 κλίνες covid. Επιπλέον, δημιουργούνται 51 καινούργιες Μ.Ε.Θ. στα νοσοκομεία «Γεννηματάς», «Ευαγγελισμός», «Λαϊκό», «Ιπποκράτειο», «Ελπίς» και «Κωνσταντοπούλειο»».

Αναφορικά με τους εμβολιασμούς η κ. Πελώνη είπε πως «μέχρι χθες είχαν εμβολιαστεί περίπου 1.700.000 συμπολίτες μας από τους οποίους πάνω από 607 χιλιάδες και με τις δύο δόσεις.

Από σήμερα, 1η Απριλίου, μπαίνουν σε λειτουργία άλλα δύο mega εμβολιαστικά κέντρα: ένα στο Στάδιο Ξιφασκίας του Ελληνικού και ένα στο Εκθεσιακό Κέντρο στο Περιστέρι και ο εμβολιαστικός μηχανισμός ενισχύεται με 272 εμβολιαστικά κέντρα. Έτσι ο αριθμός των εμβολιαστικών κέντρων ανέρχεται πλέον σε 1.073, δηλαδή 55 περισσότερα από τον αρχικό αριθμό 1.018 που είχε ανακοινωθεί το Νοέμβριο.

Αύριο Παρασκευή, 2 Απριλίου, ανοίγει η πλατφόρμα στην οποία μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι συμπολίτες μας ηλικίας 65-69. Εκτιμάται ότι μέσα στον Απρίλιο θα γίνουν 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμοί και ότι μέχρι τις αρχές Μαΐου θα έχουν εμβολιαστεί -τουλάχιστον με μια δόση- όλοι οι συμπολίτες μας άνω των 60 ετών, καθώς και οι ευπαθείς ομάδες».

Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0»

«Παρουσιάστηκε χθες από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό Άκη Σκέρτσο και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Ανάκαμψης το Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης "Ελλάδα 2.0"», ανέφερε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Αφορά στην αξιοποίηση κοινοτικών πόρων, επιχορηγήσεων και δανείων 32 δισεκ. ευρώ που θα κινητοποιήσουν επιπρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια 25 δισεκ. ευρώ. Θα προσθέσει στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας πόρους που φθάνουν τα 57 δισεκ. ευρώ, θα αυξήσει το ΑΕΠ κατά 7 μονάδες εντός της επόμενης εξαετίας και φιλοδοξεί να δημιουργήσει επιπλέον 200.000 νέες θέσεις εργασίας».

Όπως τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος «το Σχέδιο χαράσσει έναν οδικό χάρτη 170 συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων, επενδύσεων και έργων πνοής σε όλη την Ελλάδα και συνδυάζει οικονομική αποτελεσματικότητα με κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη».

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης πρόσθεσε η κυβερνητική εκπρόσωπος «είναι αναπτυξιακό και ταυτόχρονα κοινωνικό. Αλλάζει ουσιαστικά το υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας μετατρέποντάς την σε ανταγωνιστική και εξωστρεφή με ψηφιακό και αποτελεσματικό κράτος. Παραπέμπει με μία φράση στην επανάσταση που έρχεται από το αύριο και συνιστά -όπως τόνισε ο πρωθυπουργός- τη γέφυρα, που θα οδηγήσει τη χώρα μας όχι μόνο στη μετά covid εποχή, αλλά και στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα.

Το Σχέδιο αναπτύσσεται σε 4 πυλώνες:

Την Ψηφιακή μετάβαση για το Κράτος, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Την αύξηση της απασχόλησης και της συνοχής της κοινωνίας. Την Πράσινη μετάβαση στην οποία αφιερώνεται πάνω από το 37% των πόρων του σχεδίου. Και Την εκτίναξη της παραγωγικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ζ. Μακρή: Προτεραιότητα στο άνοιγμα των Λυκείων

Στην ανάγκη να επανέλθει όλη η εκπαιδευτική κοινότητα στη δια ζώσης παράδοση μαθημάτων αναφέρθηκε η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή μιλώντας στον ΑΝΤ1. Υπάρχουν οι προθέσεις και οι εισηγήσεις, όμως αυτό που μετρά είναι η απόφαση των ειδικών και «όταν μας δοθεί το “πράσινο φως”, εμείς λαμβάνουμε την τελική απόφαση» τόνισε η υφυπουργός Παιδείας.

«Η δική μας πρωτοβουλία είναι να επανέλθουμε ταυτόχρονα σε όλες τις βαθμίδες, στην δια ζώσης εκπαίδευση. Όμως επειδή φαίνεται ότι αυτό θα γίνει σταδιακά, θα γίνει με προτεραιότητα στα Λύκεια και μετά στα Γυμνάσια και αργότερα στα υπόλοιπα σχολεία. Πρώτα θα ανοίξουν τα Λύκεια», δηλώσε η κ. Μακρή.