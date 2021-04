Συνεδρίαση λοιμωξιολόγων: Προς άνοιγμα εμπορικά κέντρα, φροντιστήρια - Υπό εξέταση το click inside

Συνεδριάζει σήμερα η επιτροπή λοιμωξιολόγων ώστε να αποφασιστούν οι εισηγήσεις για τις επόμενες κινήσεις σχετικά με την άρση των περιορισμών σε διάφορους τομείς της οικονομικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, επί τάπητος θα τεθούν το λιανεμπόριο, (εμπορικά κέντρα) τα κέντρα αισθητικής και τα φροντιστήρια, όσον αφορά μόνο τις τάξεις του Λυκείου στα οποία έχει ξεκινήσει η δια ζώσης εκπαίδευση. Στο τραπέζι της συζήτησης θα τεθεί και το θέμα της Κοζάνης, στην οποία το λιανεμπόριο παραμένει κλειστό.

Συγκεκριμένα μετά το άνοιγμα του λιανεμπορίου με τη μέθοδο του click in shop και click away στις 5 Απριλίου, θα εξεταστεί περαιτέρω άρση των περιορισμών για την επόμενη εβδομάδα, με το Υπουργείο Ανάπτυξης να έχει προτείνει την κατάργηση του click inside με αφορμή την εφαρμογή των self tests στην αγορά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η εισήγηση που θα εξεταστεί από τους λοιμωξιολόγους είναι από το Σάββατο 24 Απριλίου να λειτουργήσει το λιανεμπόριο χωρίς click away και click in shop, αλλά με ψώνια εντός του καταστήματος, χωρίς ραντεβού, θέμα που θα εξαρτηθεί και από την επιδημιολογική εικόνα της ερχόμενης εβδομάδας.

Την εκτίμηση ότι από την επόμενη εβδομάδα – πάντα με βάση και τη θέση των ειδικών της αρμόδιας επιτροπής – θα μπορούν να ψωνίζουν οι πολίτες από τα καταστήματα χωρίς ραντεβού, διατύπωσε μιλώντας προ ημερών στην ΕΡΤ ο Γ.Γ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Δεν αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές ως προς τον τρόπο λειτουργίας του λιανεμπορίου με όλα τα άλλα μέτρα προστασίας, όπως τον περιορισμό των ατόμων με βάση τα τετραγωνικά μέτρα των καταστημάτων και την αποστολή SMS στο 13032.

Όπως έχει κατ' επανάληψη τονίσει η Κυβέρνηση, στόχος του σχεδιασμού είναι να μην υπάρξουν πισωγυρίσματα στο άνοιγμα και κάθε βήμα να γίνεται προσεκτικά. Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις θα ανακοινωθούν το απόγευμα στην καθιερωμένη ενημέρωση.

Υπέρ της απελευθέρωσης του λιανεμπορίου τις καθημερινές και τη διατήρηση των αυστηρών περιορισμών το Σάββατο τάχτηκε σήμερα ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Ωστόσο η πίεση στο ΕΣΥ παραμένει καθώς καθημερινά αυξάνεται ο αριθμός των ασθενών που βρίσκονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ και τους νεκρούς χτες να φτάνουν του 104 που αποτελεί νέο ρεκόρ από τις αρχές του έτους.

Σημειώνεται παράλληλα πως οι αποφάσεις για το «Πάσχα στο χωριό» είναι ακόμη νωρίς για να ληφθούν, οι επιστήμονες αυτή την εβδομάδα αρκούνται στη συζήτηση περί «διορθωτικών» κινήσεων οι οποίες αφορούν στο μείγμα του lockdown όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Μάλιστα η κ. Παγώνη σε σημερινή της τοποθέτηση ξεκαθάρισε ότι «τα Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Θα κάνουμε διαφορετικό Πάσχα, θα πάμε στις εκκλησίες στους προαύλιους χώρους με μάσκες και αποστάσεις, αλλά την τελευταία εβδομάδα θα κριθεί το αν θα επιτραπούν οι μετακινήσεις από νομό σε νομό, γιατί με 819 διασωληνωμένους είναι δύσκολο»

«Θα φανεί μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη – Μεγάλη Τετάρτη πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα» είπε.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας στο πανεπιστήμιο Κρήτης, Νίκος Τζανάκης τόνισε πως θα συνεχιστεί η πίεση στο υγειονομικό σύστημα Υγείας, πως υπάρχει μεγάλη διασπορά του κορονοϊού, έκανε λόγω για έως και 200.000 τα πραγματικά κρούσματα και σημείωσε πως κάθε ναός το Πάσχα μπορεί να γίνει γενέτειρα πολλών κρουσμάτων και η εκκλησία πρέπει να μπει προ των ευθυνών της.

Επιφυλακτική απέναντι στο να επιτραπεί η μαζική έξοδος στα χωριά για το Πάσχα εμφανίστηκε η λοιμωξιολόγος Μίνα Γκάγκα χαρακτηρίζοντάς την «παρακινδυνευμένη». «Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να κουβεντιάσουμε για έξοδο Πάσχα», είπε η κ. Γκάγκα, μιλώντας στο Open TV.