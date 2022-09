Προκλητικός Ακάρ: Το ΝΑΤΟ να δει τις παρανομίες της Ελλάδας

Η Τουρκία θα συνεχίσει να αντεπιτίθεται στο «θράσος» της Ελλάδας, δήλωσε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος μάλιστα ζήτησε από συμμάχους να είναι αντικειμενικοί απέναντι στην χώρα μας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, η Ακάρ δήλωσε ότι η Άγκυρας παρακολουθεί στενά μετά τις ενέργειες της Αθήνας που παραβλέπουν τους διεθνείς νόμους, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την φιλία.

#BREAKING Türkiye will continue to retaliate against Greece's 'impertinence,' country's defense chief vows at military ceremony pic.twitter.com/ToMXDo8sCu