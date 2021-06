Προειδοποιητικές βολές ρωσικού πλοίου κατά βρετανικού αντιτορπιλικού στη Μαύρη Θάλασσα

(Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Ένα πλοίο του λιμενικού και μαχητικά αεροπλάνα φέρονται να έριξαν προειδοποιητικές βολές στο αντιτορπιλικό του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού HMS Defender το οποίο φέρεται να μπήκε σε ρωσικά ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, κάτι που διαψεύδει η βρετανική πλευρά.

«Στις 11:52 π.μ. στις 23 Ιουνίου, πλοίο του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού, που επιχειρούσε στο βορειοδυτικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας, παραβίασε τα σύνορα και εισήλθε τρία χιλιόμετρα στα ρωσικά χωρικά ύδατα στην περιοχή του Cape Fiolent» σημειώνεται, ειδικότερα, σε ανακοίνωση του υπουργείου.Στη συνέχεια το HMS Defender φέρεται να δέχθηκε προειδοποιητικές βολές από ένα πλοίο του ρωσικού λιμενικού και πυρά από τα μαχητικά τύπου Su-24M.

Russia fired warning shots from a coast guard ship to stop the UK's @HMSDefender entering its territorial waters in the Black Sea off Crimea.



Moscow claims the boat didn't turn around until it scrambled a jet that dropped four bombs in its path.https://t.co/xmDy5FJzTe — max seddon (@maxseddon) June 23, 2021

Το βρετανικό πλοίο αποχώρησε από την περιοχή στις 12:23 (τοπική ώρα) ύστερα από τις συντονισμένες ενέργειες του στόλου Μαύρης Θάλασσας αλλά και των συνοριακών δυνάμεων της FSB.

Από την πλευρά της Βρετανίας, το Υπουργείο Άμυνας διέψευσε το περιστατικό αναφέροντας ότι δεν υπήρξαν προειδοποιητικά πυρά προς την πλευρά του HMS Defender του Βασιλικού Ναυτικού και ότι το πλοίο πραγματοποιούσε διέλευση ρουτίνας. «Οι Ρώσοι πραγματοποιούσαν ασκήσεις στη Μαύρη Θάλασσα και παρείχαν στη ναυτιλιακή κοινότητα προειδοποίηση για τη δραστηριότητά τους», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε δήλωση στο Twitter.

“As is normal for this route, she entered an internationally recognised traffic separation corridor. She exited that corridor safely at 0945 BST. As is routine, Russian vessels shadowed her passage and she was made aware of training exercises in her wider vicinity.”



2/2 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 23, 2021

Την περασμένη Δευτέρα πάντως, Βρετανία και Ουκρανία υπέγραψαν κοινό μνημόνιο το οποίο προβλέπει το Λονδίνο να σχεδιάσει και να κατασκευάσει πλοία και βάσεις για το Κίεβο.

It was a privilege to host Minister for Defence Procurement @mp_quin and Deputy Defence Minister of Ukraine for the signing of a significant Memoranda of Implementation witnessed by the First Sea Lord @AdmTonyRadakin @UKinUkraine #CSG21 #GlobalBritain #StrongerTogether pic.twitter.com/3NQYza8WVV — HMS Defender (@HMSDefender) June 21, 2021

Η ανακοίνωση, έρχεται οκτώ μήνες μετά την υπογραφή της Ουκρανίας ύψους 1,25 δισεκατομμυρίων λιρών (1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων) με το Ηνωμένο Βασίλειο, για οκτώ καταδρομικά πλοία κατηγορίας Βαρζάν, τα οποία συμφώνησαν, όταν ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βόλοντυρ Ζελένσκι επισκέφθηκε το Λονδίνο.

Η συμφωνία, έρχεται επίσης μια εβδομάδα πριν το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό, πρόκειται να διεξαγάγει πολεμικές ασκήσεις με πλοία του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα, στο πλαίσιο της άσκησης Exercise Sea Breeze 2021.