Προειδοποίηση της ΕΕ στην Κίνα να μην παράσχει βοήθεια στη Ρωσία

Η φήμη της Κίνας διακυβεύεται εάν βοηθήσει τη Ρωσία να αποφύγει τις διεθνείς κυρώσεις προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν μετά από διαδικτυακή σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον πρωθυπουργό Λι Κετσιάνγκ.

«Η Κίνα ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει μια πολύ ειδική ευθύνη όσον αφορά την εισβολή στην Ουκρανία. Η Κίνα -θα έπρεπε αν όχι να υποστηρίζει- τουλάχιστον να μην παρεμβαίνει στις κυρώσεις μας», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Open and frank exchange today at the 🇪🇺🇨🇳 Summit



There must be respect for international law and Ukraine?s sovereignty and territorial integrity.



China, as a Permanent member of the UN Security Council, has a special responsibility.

