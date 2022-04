Προειδοποιήσεις Ζελένσκι: Στο στόχαστρο του Πούτιν και η Μολδαβία - Θηριωδίες στη Μαριούπολη

Η Μολδαβία θα είναι ένας από τους επόμενους στόχους του Βλάντιμιρ Πούτιν και των ρωσικών δυνάμεων εισβολής σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι με αφορμή τα σχόλια ενός ρώσου στρατηγού.

Συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής διοικητής της κεντρικής στρατιωτικής περιφέρειας της Ρωσίας, Ρουστάμ Μινοκάγιεφ τόνισε ότι στόχος της Ρωσίας στη δεύτερη φάση του πολέμου αποτελεί ο πλήρης έλεγχος του Ντονμπάς και της νότιας Ουκρανίας, κίνηση που θα άνοιγε το δρόμο και για την Υπερδνειστερία

Η δήλωση αυτή του Ρουστάμ Μινοκάγιεφ φανερώνει τις φιλοδοξίες της Μόσχας στην Ουκρανία και το γεγονός ότι δεν σχεδιάζει να τερματίσει την επίθεσή της εκεί σύντομα.

Την ίδια πρόθεση επιβεβαιώνουν και τα πρακτορεία ειδήσεων Interfax και TASS, αναφέροντας ότι ο πλήρης έλεγχος της νότιας Ουκρανίας θα βελτίωνε την πρόσβαση της Ρωσίας στη φιλορωσική αποσχισμένη περιοχή της Υπερδνειστερίας της Μολδαβίας, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία. Μάλιστα, το Κίεβο φοβάται ότι η συγκεκριμένη περιοχή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση εκτόξευσης για νέες επιθέσεις εναντίον της.

Θηριωδίες στην Ουκρανία: Φόβοι για 20.000 νεκρούς στη Μαριούπολη

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης Βαντίμ Μποϊτσένκο σε δηλώσεις του έκανε λόγο για «πάνω από 20.000 νεκρούς» στην πολιορκημένη πόλη της νότιας Ουκρανίας, σημειώνοντας πως υπάρχουν δορυφορικές εικόνες με ομαδικούς τάφους. Την ίδια στιγμή στο εργοστάσιο του Αζοφστάλ ανάμεσα στους 1.000 εγκλωβισμένους αμάχους υπάρχουν πληροφορίες πως υπάρχουν και βρέφη.

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης Βαντίμ Μποϊτσένκο μίλησε στο BBC και ρωτήθηκε για τις αναφορές για θηριωδίες που γίνονται στην πολιορκημένη πόλη.

«Υπάρχουν ήδη δηλώσεις αυτοπτών μαρτύρων, κατοίκων της Μαριούπολης για τις θηριωδίες που είδαν και εξακολουθούν να βλέπουν, δυστυχώς» ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη Μαριούπολη είναι τρομακτικός και «πάνω από 20.000»

Πρόσθεσε δε ότι οι δορυφορικές εικόνες από τον Maxar δείχνουν ομαδικούς τάφους και «υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία που αποκτήσαμε σήμερα από διαφορετική περιοχή».

🇺🇦 The images, released by satellite image provider Maxar Technologies, show long stretches of graves near an existing cemetery in the town of Manhush, outside Mariupol pic.twitter.com/39dxzghsEY