Πρόεδρος Ουκρανίας: Οι διμερείς σχέσεις με Τουρκία ισχυροποιούν τους στρατούς μας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε συνομιλία την Τετάρτη με τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Αμέσως μετά δήλωσε πως οι διμερείς σχέσεις έκαναν τους στρατούς τους ισχυρότερους.

Ο Ζελένσκι έγραψε στο Twitter πως η σύμπραξη με την Τουρκία βαθαίνει: «ήδη ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις των χωρών μας. Η αναμενόμενη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών θα συνεισφέρει επίσης στην οικονομική ανάπτυξη».

🇺🇦🇹🇷 partnership is deepening. It’s already strengthening the armed forces of our countries. The expected FTA will also contribute to economic growth. Talked about it by phone with @RTErdogan. Looking forward to meeting him in Kyiv at the Strategic Council’s anniversary meeting.