Πρεσβεία ΗΠΑ στο Κίεβο: Η επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο είναι έγκλημα πολέμου

Η επίθεση σε πυρηνικό σταθμό είναι έγκλημα πολέμου, τονίζει σε ανάρτησή της η αμερικανική πρεσβεία στην Ουκρανία αναφερόμενη στην κατάληψη από τις ρωσικές δυνάμεις του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια.

It is a war crime to attack a nuclear power plant. Putin's shelling of Europe's largest nuclear plant takes his reign of terror one step further. #TheHague #Zaporizhzhia #StandwithUkraine