Πρεσβεία ΗΠΑ: Σκοτώθηκαν 10 άμαχοι από ρωσικά πυρά στο Τσερνίχιβ

Ρωσικά στρατεύματα σκότωσαν τουλάχιστον 10 άτομα αφού άνοιξαν πυρ εναντίον τους την ώρα που περίμεναν στην ουρά για να αγοράσουν ψωμί φαγητό στο Τσερνίχιβ της Ουκρανίας, σύμφωνα με την αμερικανική πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο.

Το ίδιο υποστήριξε και το ουκρανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Suspilne, το οποίο και σημείωσε πως οι Ρώσοι στρατιώτες άνοιξαν πυρ στην κατοικημένη περιοχή περίπου στις 10 το πρωί τοπική ώρα την Τετάρτη, τη στιγμή που ο άμαχος πληθυσμός «στάθηκε στην ουρά για ψωμί». Ένας άντρας ακούγεται να ουρλιάζει «βοήθεια» καθώς περαστικοί μεταφέρουν έναν φαινομενικά τραυματισμένο σε αυτοκίνητο μετά την επίθεση, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε ο εν λόγω τηλεοπτικός σταθμός.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις για την φερόμενη επίθεση σε ένα tweet την Τετάρτη. «Σήμερα, οι ρωσικές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 10 ανθρώπους που στέκονταν στην ουρά για ψωμί στο Τσερνίχιβ», ανέφερε χαρακτηριστικά η αμερικανική πρεσβεία.

