Πρεσβεία ΗΑΕ: Εξαιρετικές οι διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα

Εξαιρετικές χαρακτηρίζει τις σχέσεις με την Ελλάδα η πρεσβεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), σε ανάρτησή της στο Twitter, με αφορμή τη σημερινή συνάντηση του πρέσβη της χώρας Σουλεϊμάν Αλμαζρούι με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

Σύμφωνα με την πρεσβεία, στο επίκεντρο της συζήτησης των δύο ανδρών τέθηκαν οι εξαιρετικές διμερείς σχέσεις και την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

H.E Sulaiman Al Mazroui, the #UAE Ambassador to #Greece, met with H.E @NikosDendias, the Greek Minister of Foreign Affairs. They focused on excellent bilateral relations and regional cooperation between the two countries pic.twitter.com/nOVVdXhTnZ