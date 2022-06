«Πράσινο φως» για την είσοδο Ουκρανίας και Μολδαβίας στην ΕΕ από την Κομισιόν

Η Κομισιόν συνιστά να δοθεί καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ουκρανία, τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν ακόμη βήματα που πρέπει να γίνουν σε τομείς, όπως το κράτος δικαίου, η καταπολέμηση της διαφθοράς και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

«Σχετικά με το κράτος δικαίου, η Ουκρανία έχει προχωρήσει πολύ στη δημιουργία των απαραίτητων θεσμών για την αποτελεσματική λειτουργία του δικαστικού συστήματος και στον έλεγχο των εισαγγελέων. Θα πρέπει πλέον να επιταχυνθεί η επιλογή των δικαστών του Συνταγματικού Δικαστηρίου, καθώς και των μελών του Ανωτάτου Συμβουλίου Δικαιοσύνης. Αναφορικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, η Ουκρανία έχει προχωρήσει πολύ στη σύσταση των απαραίτητων οργάνων κατά της διαφθοράς.

Το επίκεντρο θα πρέπει πλέον να είναι ο διορισμός του νέου επικεφαλής των εισαγγελέων κατά της διαφθοράς και του νέου διευθυντή του γραφείου έρευνας κατά της διαφθοράς. Τα όργανα καταπολέμησης της διαφθοράς θα πρέπει να λειτουργήσουν πλήρως», δήλωσε η κ. φον ντερ Λάιεν.

«Όσον αφορά στους ολιγάρχες, η Ουκρανία υιοθέτησε τολμηρό νόμο εναντίον τους. Στην πραγματικότητα, είναι η μόνη χώρα της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που το έχει κάνει. Τώρα, είναι ζήτημα υλοποίησης», επισήμανε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Ναι, η Ουκρανία δικαιούται την ευρωπαϊκή προοπτική», υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμπληρώνοντας ότι έχει γίνει «καλή δουλειά», αλλά υπάρχει ακόμη «σημαντική δουλειά» να γίνει.

Ζελένσκι: Το πρώτο βήμα για να νικήσει η Ουκρανία τη Ρωσία

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δοθεί καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ουκρανία, θα βοηθήσει το Κίεβο να νικήσει τη ρωσική εισβολή, δήλωσε την Παρασκευή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Είναι το πρώτο βήμα στην πορεία ένταξης στην ΕΕ που σίγουρα θα φέρει τη νίκη μας πιο κοντά. Ευχαριστώ τον @vonderleyen και κάθε μέλος (ΕΕ) για μια ιστορική απόφαση", έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter. Πρόσθεσε ότι αναμένει από τους ηγέτες των κυβερνήσεων της ΕΕ να εγκρίνουν την πρόταση την επόμενη εβδομάδα.

I commend the positive @EU_Commission Conclusion on 🇺🇦’s candidate status. It’s the 1st step on the EU membership path that’ll certainly bring our Victory closer. Grateful to @vonderleyen & each EC member for a historic decision. I expect the positive result from #EUCO next week.

Αποφασιστικό βήμα προς τις μεταρρυθμίσεις

Όσον αφορά στη Μολδαβία, «η αξιολόγησή μας πηγαίνει σε γενικές γραμμές προς την ίδια κατεύθυνση όπως και για την Ουκρανία» ανέφερε.

Η Κομισιόν συνιστά στο Συμβούλιο να χορηγήσει στη Μολδαβία την ευρωπαϊκή προοπτική και το καθεστώς υποψήφιας χώρας «έχοντας υπόψη ότι η χώρα θα πραγματοποιήσει μια σειρά περαιτέρω σημαντικών μεταρρυθμίσεων», διευκρίνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η Μολδαβία έκανε αποφασιστικό βήμα προς τις μεταρρυθμίσεις, με σαφή εντολή από τους πολίτες της και βρίσκεται σε δρόμο υπέρ των μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, σημείωσε ότι η Μολδαβία έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει.

Όπως εξήγησε η πρόεδρος της Επιτροπής, η οικονομία και η δημόσια διοίκηση ειδικότερα απαιτούν σημαντικές βελτιώσεις.

Σχετικά με τη Γεωργία τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να της χορηγήσει την ευρωπαϊκή προοπτική, αλλά να επιστρέψει και να αξιολογήσει αν η Γεωργία πληροί ορισμένες προϋποθέσεις, πριν της χορηγήσει το καθεστώς υποψήφιας χώρας.

We recommend to give Ukraine the candidate status, on the understanding that the country will carry out a number of important reforms.



Ukraine has clearly shown commitment to live up to European values and standards.



And embarked, before the war, on its way towards the EU. pic.twitter.com/Cggme0Ep0l