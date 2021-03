«Πράσινο φως» από Κομισιόν για το εμβόλιο της Johnson & Johnson

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το «πράσινο φως» για τη χρήση του εμβολίου της Johnson & Johnson, λίγη μόνο ώρα μετά και την επίσημη έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA).

Σε δήλωσή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι πλέον οι Ευρωπαίοι θα έχουν στη διάθεσή τους «περισσότερα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια». Σημειώνεται ότι το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson είναι το τέταρτο που λαμβάνει έγκριση μετά από αυτά των Pfizer/BionTech, AstraZeneca και Moderna.

Σύμφωνα με την Φον ντερ Λάιεν, με τις συμφωνίες που έχει συνάψει, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει στη διάθεσή της δόσεις για να εμβολιαστούν πάνω από 200 εκατ. πολίτες. Η Ελλάδα, σύμφωνα με όσα έχουν δηλώσει οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, θα παραλάβει 400.000 δόσεις του συγκεκριμένου εμβολίου, μετά τις 15 Απριλίου.

We have just authorised the fourth vaccine against COVID-19 for use in the EU.



Following the recommendation of @EMA_News, we have granted a conditional marketing authorisation for the Janssen vaccine for all EU countries.



This vaccine requires a single dose.#SafeVaccines