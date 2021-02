Συμφωνία Κύπρου-Ισραήλ: «Πράσινο Διαβατήριο» σε όσους Ισραηλινούς εμβολιάστηκαν

Επισφραγίστηκε η διμερής συμφωνία Λευκωσία-Ιερουσαλήμ, με τους Ισραηλινούς που εμβολιάστηκαν να επισκέπτονται την Κύπρο χωρίς να χρειάζονται τεστ PCR ή να τους επιβάλλεται καραντίνα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το Ισραήλ, οι δύο χώρες συμφώνησαν μεταξύ των αρμοδίων αρχών των δύο χωρών όπως από την 1η Απριλίου 2021, Ισραηλινοί πολίτες, στους οποίους έχει χορηγηθεί εμβόλιο εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, δεν θα υποβάλλονται σε PCR τεστ για να ταξιδέψουν στην Κύπρο ούτε θα τίθενται σε αυτοπεριορισμό.

«Με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου συζητήσαμε θέματα που άπτονται της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού καθώς και την πρόταση του Ισραήλ σε σχέση με το «Πράσινο Διαβατήριο» ενόψει και της επανέναρξης της ελεύθερης διακίνησης. Προς τον σκοπό αυτό, είμαι ευτυχής να πληροφορήσω ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των χωρών μας στη βάση της οποίας από την 1η Απριλίου 2021, Ισραηλινοί πολίτες, οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί με εμβόλιο εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων δεν θα χρειάζεται να κάνουν PCR τεστ για να ταξιδεύσουν στην Κύπρο ούτε να τεθούν σε αυτοπεριορισμό. Ενημερώθηκα από τον πρωθυπουργό για τη νέα θεραπεία για τον Covid-19 που αναπτύσσεται στο Ichilov Medical Center του Τελ Αβίβ, έχοντας υπόψη ότι οι αρμόδιες αρχές μας έχουν συμφωνήσει η Κύπρος να πάρει μέρος στις κλινικές δοκιμές», σημειώνει ο Ν. Αναστασιάδης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

With PM @netanyahu, we exchanged views on Israel’s “Green Passport" proposal. I am pleased to inform that from 1/04/21, Israeli citizens who have been vaccinated will not be required to take a PCR test when traveling to Cyprus and will not be placed in quarantine upon arrival. pic.twitter.com/lokz5P5tvU — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) February 14, 2021

Σε δηλώσεις των κ. Νετανιάχου και Αναστασιάδη στα ΜΜΕ που προηγήθηκαν του δείπνου εργασίας τους, στην Ιερουσαλήμ, τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο πρωθυπουργός τόνισαν τις εξαίρετες σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες σε όλους τους τομείς σημειώνοντας τις προοπτικές για περαιτέρω εμβάθυνση τους. Καλωσορίζοντας τον Νίκο Αναστασιάδη, ο κ. Νετανιάχου είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί ένα σπουδαίο φίλο του Ισραήλ αλλά και δικό του προσωπικά, σημειώνοντας ότι από την εκλογή του Προέδρου το 2013 εργάζονται μαζί άοκνα και αποτελεσματικά για να οικοδομήσουν μια ξεχωριστή συνεργασία των δύο χωρών η οποία ενδυναμώνεται συνεχώς.

Αναφερόμενος στους τομείς συνεργασίας, ο κ. Νετανιάχου σημείωσε τους τομείς της Ενέργειας, της διαχείρισης υδάτων, του τουρισμού, της δημόσιας ασφάλειας, αλλά και της Υγείας, ιδιαίτερα μέσα και από τις προσπάθειες για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Εξέφρασε, επίσης, ευχαριστίες για την προθυμία της Κύπρου να αναγνωρίσει τα διαβατήρια εμβολιασμού του Ισραήλ, κάτι που θα κάνει, όπως είπε, και η χώρα του για την Κύπρο. Προσέθεσε ότι αυτό διανοίγει προοπτικές για έναρξη των τουριστικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών στο εγγύς μέλλον. Για τον τομέα της ενέργειας, ο κ. Νετανιάχου είπε ότι θα συνεχίσει η κοινή εργασία αναφορικά με τον αγωγο του EastMed για εξαγωγές του φυσικού αερίου των δύο χωρών, κάτι που θα ανοίξει νέες προοπτικές και σημείωσε ότι επ' αυτού του θέματος έχει λάβει καλές εισηγήσεις από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στο Ισραήλ. Είπε ακόμα ότι οι Συμφωνίες Abraham διανοίγουν νέους ορίζοντες συνεργασίας στην περιοχή που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και την Κύπρο.

Thank you @PresidentRuvi for your warm welcome in Israel. The fact that my visit is taking place despite all the difficulties caused by the pandemic is yet another manifestation of our mutual commitment to the solid partnership between our two countries.



🇨🇾🇮🇱 pic.twitter.com/lrKck5zKDC — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) February 14, 2021

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι το γεγονός ότι συνοδεύεται σε αυτή την επίσκεψη εργασίας στο Ισραήλ από τέσσερις υπουργούς, Εξωτερικών, Άμυνας, Ενέργειας και τον υφυπουργό Τουρισμού, οι οποίοι πραγματοποίησαν χωριστές συναντήσεις με τους Ισραηλινούς ομολόγους τους, δεικνύει το στρατηγικό βάθος των σχέσεων των δύο χωρών. Προσέθεσε ότι με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου θα συζητήσουν θέματα που άπτονται της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού και τρόπους άμβλυνσης τους, σημειώνοντας ότι ο εμβολισμός αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για την αναχαίτιση της πανδημίας.

Συνεχάρη, επίσης, τον πρωθυπουργό για τις έγκαιρες ενέργειες της κυβέρνησης του για εμβολιασμούς τους οποίους διενήργησε γρήγορα, κάτι που κατέστησε το Ισραήλ παγκόσμιο πρωταθλητή σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, αφού ο μισός πληθυσμός της χώρας έχει εμβολιαστεί και ήδη φαίνονται τα αποτελέσματα.

Επισήμανε ότι προσβλέπει στο να πληροφορηθεί περαιτέρω για την πολύ επιτυχή διαδικασία εμβολιασμού από το Ισραήλ και να εξετάσουν τρόπους εμβάθυνσης της συνεργασίας στον τομέα αυτό.

Είπε ακόμα ότι θα έχουν την ευκαιρία, κατά τη διάρκεια του δείπνου εργασίας, να ανταλλάξουν απόψεις για την πρόταση του Ισραήλ σε σχέση με το «Πράσινο Διαβατήριο» ενόψει και της επανέναρξης της ελεύθερης διακίνησης, κάτι που είναι μεγάλης σημασίας για την Κύπρο η οποία εξαρτάται από τον τουρισμό.

«Προς τον σκοπό αυτό, είμαι ευτυχής να σας πληροφορήσω ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των χωρών μας στη βάση της οποίας από την 1η Απριλίου 2021, Ισραηλινοί πολίτες, οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί με εμβόλιο εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων δεν θα χρειάζεται να κάνουν PCR τεστ για να ταξιδεύσουν στην Κύπρο ούτε να τεθούν σε αυτοπεριορισμό άμα τη αφίξει τους. Με ενδιαφέρει επίσης να ακούσω από τον πρωθυπουργό για τη νέα θεραπεία για τον Covid-19 που αναπτύσσεται στο Ichilov Medical Center του Τελ Αβίβ, έχοντας υπόψη ότι οι αρμόδιες αρχές μας έχουν συμφωνήσει η Κύπρος να πάρει μέρος στις κλινικές δοκιμές».

Αναφορικά με τις διμερείς σχέσεις, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι επαναβεβαιώνονται η εξαίρετη συνεργασία, αλλά και οι συνέργειες που έχουν εγκαθιδρυθεί τόσο διμερώς όσο και πολυμερώς, ενώ θα εξεταστούν τρόποι περαιτέρω συνεργασίας στον τομέα της Ενέργειας, κυρίως σε έργα όπως ο αγωγός EastMed και ο Eurasia interconnector.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι θα ενημερώσει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ για τις εξελίξεις και τόνισε ότι η μορφή της επιδιωκόμενης λύσης είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και τις αρχές και τις αξίες της ΕΕ.