Ευρωπαίος Επίτροπος Τ. Μπρετόν: «Πράσινο διαβατήριο» πριν από τον Ιούνιο - Τι θα περιλαμβάνει

Οι ευρωπαϊκές αρχές στοχεύουν να υλοποιήσουν το υγειονομικό πιστοποιητικό, το λεγόμενο «πράσινο διαβατήριο», για να διευκολύνουν τις μετακινήσεις εντός της ΕΕ, πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, ανακοίνωσε σήμερα ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν.

Αυτό το πιστοποιητικό, που πρόκειται να παρουσιαστεί την Τετάρτη, θα περιλαμβάνει πληροφορίες που θα αναφέρουν αν ο κάτοχός του έχει εμβολιαστεί για την Covid-19 ή αν έχει αναρρώσει ή αν έχει αρνητικό τεστ, εξήγησε ο Μπρετόν στην εκπομπή Grand Rendez-vous του ραδιοφωνικού σταθμού Europe 1 σε συνεργασία με τα ενημερωτικά μέσα CNEWS και Les Echos.

Tι θα περιλαμβάνει

Το «πράσινο διαβατήριο» θα περιλαμβάνει έναν κώδικα QR, θα δίνεται δωρεάν και θα είναι γραμμένο στη γλώσσα κάθε χώρας, με μετάφραση του κειμένου και στα αγγλικά. Θα ισχύει σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

«Εργαζόμαστε ώστε να υλοποιηθεί πριν από τον Ιούνιο», διευκρίνισε ο Μπρετόν, εκτιμώντας ότι είναι «πρωταρχικής σημασίας να κάνουμε τα πάντα για να σωθεί η τουριστική περίοδος».

Επιπροσθέτως ο Επίτροπος αναφέρθηκε στη χθεσινή ανακοίνωση της φαρμακευτικής εταιρείας AstraZeneca, η οποία επιβεβαίωσε ότι θα μειώσει τις παραδόσεις του εμβολίου της για την Covid-19 στην ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο. Αυτή η κατάσταση «για εμένα, είναι απαράδεκτη ή, σε κάθε περίπτωση, ακατανόητη». Εμφανίστηκε ωστόσο καθησυχαστικός όσον αφορά το πρόγραμμα ανοσοποίησης στην Ευρώπη: «δεν σημαίνει, επειδή είχαμε μια καθυστέρηση (με το εμβόλιο) της AstraZeneca ότι θα καθυστερήσουμε το πρόγραμμα εμβολιασμού του πρώτου τριμήνου», κατέληξε.

Αξίζει να επισημανθεί ότι σήμερα ο νέος επικεφαλής της British Airways δήλωσε ότι όσοι έχουν εμβολιαστεί κατά της covid-19 θα πρέπει να μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς περιορισμούς και όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί εφόσον έχουν ένα αρνητικό τεστ, εξηγώντας τα σχέδια της εταιρείας για την επανεκκίνηση των ταξιδίων ένα μήνα προτού η κυβέρνηση της Βρετανίας οριστικοποιήσει τις συστάσεις της.

Υπενθυμίζεται ότι πριν μια βδομάδα ο Αυστριακός υπουργός Υγείας Ρούντολφ Άνσομπερ είχε επισημάνει ότι «είναι σημαντικό να βρεθεί μία ευρωπαϊκή λύση, στο θέμα του "πράσινου διαβατηρίου εμβολιασμού", το οποίο συνιστά μία "προτεραιότητα" για την Αυστρία και είναι ανάγκη η Ευρώπη να αποφασίσει κοινές προδιαγραφές, αναμένοντας ότι αυτό το διαβατήριο θα ισχύει σε όλη την Ευρώπη, και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για "την επιστροφή σε μια φυσιολογική ζωή».

Ο ίδιος δε, ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς, είχε τοποθετηθεί προηγουμένως υπέρ της πρότασης του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την καθιέρωση ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού.

Σε δηλώσεις του, ο Σεμπάστιαν Κουρτς τόνιζε ότι «χρειάζεται ένα πράσινο διαβατήριο για όποιον έχει εμβολιαστεί, ή που μόλις πέρασε τον κορονοϊό και ως εκ τούτου έχει ανοσία, ή έχει κάνει ένα νέο τεστ», επισημαίνοντας ότι «χρειαζόμαστε εντός της ΕΕ και πάλι πίσω την ελευθερία να ταξιδεύουμε", και ότι εάν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή λύση, το εγχείρημα θα «προσεγγιστεί σε εθνικό επίπεδο».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ που στήριξε με δηλώσεις του το σχέδιο έκδοσης διαβατηρίων εμβολιασμού κατά της Covid-19 εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Θα πρέπει να υπάρξει ένα ηλεκτρονικό ή πράσινο διαβατήριο για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που έχουν εμβολιαστεί κατά της Covid-19 ή έχουν αναρρώσει από αυτήν», επισήμανε ο Βούλγαρος πρωθυπουργός, προσθέτοντας τη φωνή του στις εκκλήσεις χωρών κυρίως της νότιας Ευρώπης, που αγωνιούν για τη διάσωση της τουριστικής σεζόν και επιθυμούν την έκδοση τέτοιων διαβατηρίων ως τρόπο διευκόλυνσης των ταξιδιωτικών μετακινήσεων.

«Έχουμε συντονίσει την πρόταση με τον (καγκελάριο της Αυστρίας) Σεμπάστιαν Κουρτς, και με τους Έλληνες και άλλους συναδέλφους μας στο Συμβούλιο της ΕΕ», είπε, παροτρύνοντας παράλληλα τις παρασκευάστριες εταιρείες εμβολίων να τηρήσουν τις συμβάσεις τους με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο τα σχέδια των κρατών μελών της ΕΕ για τον εμβολιασμό των πληθυσμών τους κατά του νέου κορονοϊού.

Αξίζει να επισημανθεί ότι πρόταση για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού ψηφιακού διαβατηρίου εμβολιασμού, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα καταθέσει η Κομισιόν αυτόν τον μήνα, γνωστοποιώντας ότι για το πώς θα μοιάζει το «πράσινο διαβατήριο», θα υποβληθεί σχετική νομοθετική πρόταση τον Μάρτιο.

«Σε ό,τι αφορά πώς θα είναι το πράσινο ψηφιακό διαβατήριο, θα καταθέσουμε νομοθετική πρόταση τον Μάρτιο», ανέφερε η ίδια κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με συντηρητικές νομοθετικές αρχές της Γερμανίας, σύμφωνα με το Reuters.

Όπως σημειώνει η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο twitter:

«Ο στόχος είναι να παρέχουμε:

• Απόδειξη ότι ένα άτομο έχει εμβολιαστεί

• Αποτελέσματα τεστ για όσους δεν μπορούσαν να κάνουν ακόμη εμβόλιο

• Πληροφορίες για την ανάκαμψη από COVID19».

Τέλος, η πρόεδρος της Κομισιόν υπογραμμίζει ότι «Θα σέβεται την προστασία δεδομένων, την ασφάλεια και το απόρρητο».

The @EU_Commission works across the board to fight the virus:



➡ Helping companies ramp up production

➡ Making new production plants available in Europe

➡ Tackling variants and providing funding for sequencing

➡ Developing a European solution for vaccination certificates pic.twitter.com/d2cSa7HSOp